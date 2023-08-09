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【大行報告】野村：市場尋股價落後AI伺服器公司 聯想或成具吸引力投資目標

股樓投資 17:01 2023/08/09

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野村表示，投資者正於市場尋找股價落後的人工智能（AI）伺服器公司，而聯想集團（00992）或成為具吸引力的投資目標，並將目標價由7元上調至9.4元，對應2025年每股盈利預測約10倍。聯想集團周三（9日）收報8.5元，跌幅0.1%。

 

 

 

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

 

該行指出，聯想自3月起股價表現強勁，累升約24%，對比同期恒指累跌1%，相信是受惠於個人電腦（PC）業務自首季低位回升、人工智能伺服器需求增長，以及投資者憧憬聯想或受惠於中國伺服器製造商浪潮集團被列入美國出口黑名單。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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不過該行同時指，聯想今年次季盈利壓力依然存在，PC市場放緩，伺服器業務虧損，加上集團尚未取得較主要的AI伺服器項目，現時仍維持「中性」評級。

 

 

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記者：鄭昊彤

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