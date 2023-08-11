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【裝修攻略@iM網欄】家居有事問 牆身出現裂縫怎麼辦？

名人薈萃 08:00 2023/08/11

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市面上有好多補牆產品，聲稱可以魔術般解決一切牆身裂縫和剝落問題。究竟係咪真架呢？當然唔係啦！

同場加映：【青姐話】困難多得很  資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

只要我地分析一下牆身結構就會明白。

首先，牆身出現裂縫和剝落，可能是由於滲水或結構問題。維修如果沒有解決這些源頭問題，而源頭問題又沒有自己消失，維修絕對是不持久的，牆身可以在兩星期內「還原」維修前。

此外，牆璧出現裂縫，分為表層裂、深層裂，以及不同材質之間的碰口裂。按照不同裂縫的種類，以及鬆化結構的深淺，須以不同物料和工序處理。

修佬 ＠裝修佬

所以話，有時DIY施工看上去的確很簡單，但物材很多時並不是重點。市面上那些$100/枝的神奇補牆膏，其實只是$5/枝的現成灰。要正確DIY，需要了解當中的理論細節才不會做完不斷需翻手。

同場加映：【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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