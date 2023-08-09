【SONY業績】索尼上季業績勝預期、純利少賺17%　PS5銷售升逾37%至330萬部　上調今財年業績指引

▲ 【SONY業績】索尼上季業績勝預期、純利少賺17% PS5銷售升逾37%至330萬台 上調今財年業績指引

受惠遊戲業務帶動，索尼集團（日：6758）截至6月底止今年首財季業績勝預期，經營利潤按年跌31%至2530億日圓，好於預期的2423.2億日圓，淨利潤按年跌17%至2175億日圓，亦好於預期的1675.5億日圓。

上季收入按年升33%至2.96萬億日圓，高於預期的2.53萬億日圓。期內，各業務的銷售均有所上升，在遊戲業務方面，收入按年升約27.8%至7718.8億日圓，包括PlayStation®4及PlayStation®5的遊戲主機銷售為1869.85億日圓，其中，PlayStation®5賣出了約330萬部，按年升37.5%，來自遊戲的銷售為4062.2億日圓，共售出了約5650萬套，按年升19.7%。

截至7月13日止，PlayStation®5累計賣出了4000萬部。索尼此前表示，隨着供應鏈混亂局勢大幅度緩解，預計今財年將售出高達2500萬部PlayStation®5遊戲主機，若能達成，這將是PlayStation設備的最高財年銷售紀錄。

索尼上調全年度（截至2024年3月底止）業績指引，銷售預測由11.5萬億日圓上調至12.2萬億日圓，經營利潤預測維持1.17萬億日圓，淨利潤預測由8400億日圓，向上調升至8600億日圓。

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編輯：袁諾曦