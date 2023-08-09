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【中小企】中小企業務收益動向指數　由6月44.4升至7月45.8

商業 16:36 2023/08/09

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政府統計處今日（9日）發表2023年7月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從今年六月在收縮區域的44.4，上升至7月的45.8，而未來一個月（8月）的業務收益展望動向指數為49.5。

按行業分析，大部分統計調查所覆蓋的行業，其業務收益現時動向指數在7月都錄得按月不同程度的上升，特別是商用服務業（從45.6上升至49.2）及飲食業（從45.2上升至48.0）。

而進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從6月的46.3上升至7月的46.8，而未來一個月（8月）的新訂單展望動向指數為49.1。

經濟復蘇+政府措施  對中小企帶來支持
政府發言人表示，7月份中小企的整體營商氣氛略為改善，大部分受訪行業的現時動向指數均見上升。其對未來1個月業務情況的預期亦向好，而整體就業情況維持大致穩定。

展望未來，發言人指出，本地經濟復蘇，加上政府推出的各項措施，應為營商氣氛提供支持。儘管外圍環境困難和金融狀況偏緊，將繼續帶來不確定性。

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編輯：梁巧恩

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