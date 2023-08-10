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【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億

Hot Talk 03:35 2023/08/10

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【銀債2023】一文看清各行銀色債券初步認購反應

由政府發行的銀色債券已截止認購，由於今年銀債保證息率達5厘，美國加息周期似見頂，外界早預料銀債認購反應較往年更熱烈。政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，今批銀色債券初步認購金額約721.8億港元，認購人數約32.6萬名，較去年高13%，兩者都創出新高。以此計算，平均每人認購額逾22萬元。

港府續指，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億港元，預料於8月16日（星期三）公布配發結果。

多家銀行/券商公布初步認購反應
銀行/券商認購反應
滙豐
  • 認購銀債的金額及數量再創新高
  • 超過30%客戶是首次經該行認購銀債
  • 經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成
中銀香港
  • 線上渠道認購人數佔比較往年上升，經手機銀行申請人數升超過2成
  • 料今年整體認購人數逾32萬人
  • 預計申請20手或以下可獲全數派發
渣打
  • 總認購申請及金額均創歷年新高
  • 認購金額較去年增加一成
恒生銀行
  • 總認購人數及認購金額均打破歷年紀錄
  • 透過各個數碼渠道認購的總人數及金額均按年大增超過6成
工銀亞洲
  • 認購人數及認購額較去年有雙位數增長
  • 人均認購超過25手
  • 錄得多宗超過100手大額認購，最高認購為200手
  • 首次認購銀債佔超過3成
  • 7成客戶是透過電子渠道認購，金額較去年上升約3成
中信銀行(國際)
  • 平均認購額約24萬元
  • 部份客戶大額認購100萬元
  • 認購總金額比上一批銀債有雙位數增長
招商永隆銀行
  • 平均每名客戶認購額為24萬元
  • 經電子渠道（手機銀行/ 網上銀行服務）認購的客戶人數佔70%
東亞
  • 總認購人數及認購金額均較去年有雙位數字升幅
  • 平均認購額約為23萬元
花旗
  • 認購數字及總認購金額均較去年錄得雙位數增長，平均每人認購手數亦比去年多
富途
  • 近2500人認購
  • 認購金額近4.3億元
  • 人均認購近18手，有逾十多人認購100手
耀才
  • 近5000名客戶參與認購，較去年急升近2.5倍
  • 認購金額為近6.13億元
  • 平均認購15至25手，認購100萬元客戶亦超過10名，較往年進取
輝立
  • 逾1050人申請銀債
  • 認購額逾1.86億
  • 約120人借孖展入飛，7張100萬元上限票
致富
  • 1368人抽銀債
  • 吸金2.32億元
  • 人均落注逾16萬元 

富途證券表示，該行銀債認購，共接獲近2,500人申請，獲得近4億3千萬港元總認購金額，人均認購近18手，其中更有逾十多人申購100手，為最高認購額，超越去年成績。該行創辦人李華指該行推出了體驗店的排隊快線，為銀髮投資者提供特快查詢及認購服務，體驗店於8月1日正式投入服務後，一星期內已收到過千個銀債查詢。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經該行認購銀債。在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

中銀香港個人數字金融產品助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購人數及金額均創新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請人數更上升超過2成。該行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如以發行額最多增至550億元計算，預計申請20手或以上可獲全數派發。該行指將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，今批銀色債券保證息率上調至5厘，較以往高，對追求穩健收益的長者有一定的吸引力，認購最高額度100手的客戶亦有增加 。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今批銀債的認購反應如預期踴躍，雖然銀債公開認購期適逢美國聯儲局加息，但由於是次銀債提供未來3年與通脹掛鈎、且保底息率達5厘的回報，加上市場預期加息周期接近尾聲，明年息口走向有機會轉勢下調，銀債作為相對低風險又可提供穩定回報的防守型投資工具，對銀齡一族有一定的吸引力。

耀才行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上20000點，但走勢看來仍然疲弱，投資者對股市仍有保留。銀髪族取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髪族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安則表示，該行有約300人贖回舊債換新債，並且收到兩張100萬元上限票認購。銀債雖不設二手市場，但可向政府原價贖回，不似其他港府零售債券價格會受息率走高而下跌影響。

銀債發行認購人數（萬人）認購額（億元）最終發行額（億元）最多可獲發銀債（手）
832.6721.8預期550 
729.0624.645021
625.7678.630014
513.5432.215014
45.779.2306
34.562.2308
24.541.83010
17.689.3305
註：每手為10,000元
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