【銀債2023】一文看清銀色債券初步認購反應　滙豐：認購銀債金額及數量創新高、耀才：近5000客認購　平均認購多少？

▲ 【銀債2023】一文看清各行銀色債券初步認購反應

由政府發行的銀色債券已截止認購，由於今年銀債保證息率達5厘，美國加息周期似見項，外界早預料銀債認購反應較往年更熱烈。多家券商陸績公布初步認購反應，綜合市場資訊，多家券商都錄得破紀錄認購，每名長者平均認購約15手至20手，即15萬至20萬元。

銀行/券商 認購反應 滙豐 認購銀債的金額及數量再創新高

超過30%客戶是首次經該行認購銀債

經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成 中銀香港 線上渠道認購人數佔比較往年上升，經手機銀行申請人數升超過2成

料今年整體認購人數逾32萬人

預計申請20手或以下可獲全數派發 耀才 近5000名客戶參與認購，較去年急升近2.5倍

認購金額為近6.13億元

平均認購15至25手，認購100萬元客戶亦超過10名，較往年進取 致富 1368人抽銀債

吸金2.32億元

人均落注逾16萬元

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經該行認購銀債。在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

中銀香港個人數字金融產品助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購人數及金額均創新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請人數更上升超過2成。該行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如以發行額最多增至550億元計算，預計申請20手或以上可獲全數派發。該行指將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

耀才行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上20000點，但走勢看來仍然疲弱，投資者對股市仍有保留。銀髪族取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髪族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安則表示，該行有約300人贖回舊債換新債，並且收到兩張100萬元上限票認購。銀債雖不設二手市場，但可向政府原價贖回，不似其他港府零售債券價格會受息率走高而下跌影響。

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