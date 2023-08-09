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【銀債2023】一文看清各行銀色債券初步認購反應　耀才：近5000客認購、致富吸金逾2億　平均認購多少？

Hot Talk 15:55 2023/08/09

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【銀債2023】一文看清各行銀色債券初步認購反應　耀才：近5000客認購、致富吸金逾2億　平均認購多少？

由政府發行的銀色債券已截止認購，由於今年銀債保證息率達5厘，美國加息周期似見項，外界早預料銀債認購反應較往年更熱烈。多家券商陸績公布初步認購反應，綜合市場資訊，多家券商都錄得破紀錄認購，每名長者平均認購約15手至20手，即15萬至20萬元。

銀行/券商認購反應
耀才
  • 近5000名客戶參與認購，較去年急升近2.5倍
  • 認購金額為近6.13億元
  • 平均認購15至25手，認購100萬元客戶亦超過10名，較往年進取
致富
  • 1368人抽銀債
  • 吸金2.32億元
  • 人均落注逾16萬元

耀才行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上20000點，但走勢看來仍然疲弱，投資者對股市仍有保留。銀髪族取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髪族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安則表示，該行有約300人贖回舊債換新債，並且收到兩張100萬元上限票認購。銀債雖不設二手市場，但可向政府原價贖回，不似其他港府零售債券價格會受息率走高而下跌影響。

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