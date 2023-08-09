意大利針對貸款機構新稅率上限設定為總資產0.1% 預計稅收收益仍將低於 30 億歐元

意大利已將針對貸款機構從高利率中獲取的利潤的新稅率上限設定為銀行總資產的0.1%，此前新稅率的意外宣布引發了周二（8日）的市場拋售。



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雖然西班牙和匈牙利等其他歐洲國家也對銀行徵收了暴利稅，但分析師稱，意大利的決定讓市場措手不及，對投資者信心的打擊尤為嚴重。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的保守派政府曾提出過徵收銀行稅的想法，但似乎已經放棄了這一計劃，而實際決定甚至讓周一晚間參加內閣會議的部長們也感到意外。

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為了安撫市場，財政部在周二晚些時候表示，徵稅所得不會超過貸款機構總資產的 0.1%。花旗銀行的分析師曾估計，該稅收可能會給國庫帶來高達 2023 年銀行總風險加權資產（RWAs）0.5% 左右的收益。根據羅馬的消息來源和分析師的計算，預計稅收收益仍將低於 30 億歐元。

這項稅收在整個歐洲金融業引起了震動，它針對的是銀行淨利息收入在利率驅動下的增長，或者說是貸款人從貸款利率和存款利率的差距中獲得的利潤。隨著歐洲央行提高官方利率，銀行一直在提高貸款成本，同時暫緩向儲戶提供更多現金獎勵。

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記者：張瑋婷