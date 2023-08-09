Sony4-6 月營業利潤下滑31% 預計本年將售出 2,500 萬台PS5

Sony（6758）周三（9日）稱，由於電影和金融業務表現疲軟，該公司第一季度利潤下滑。4-6 月營業利潤下滑 31%，至 2,530 億日元（約 18 億美元），符合預期。

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由於電視內容銷售額下降，以及在影院上映更多電影后營銷成本增加，電影部門的利潤急劇下降了三分之二。

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Sony曾經是一家消費電子產品巨頭，現在已經轉型，更加專注於娛樂、電影、音樂和遊戲的開發。它還是圖像傳感器的領先製造商。今年 5 月，Sony表示正在研究部分分拆其金融部門，包括人壽保險和銀行業務，因為它希望投資於娛樂業務。

Sony表示，隨著供應鏈堵塞問題的緩解，預計本財年將售出 2,500 萬台 PlayStation 5 遊戲機，這將創下 PlayStation 設備的銷售記錄。PS5的累計銷量已突破 4000 萬台。

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記者：張瑋婷