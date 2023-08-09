  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sony4-6 月營業利潤下滑31% 預計本年將售出 2,500 萬台PS5

環球政經 13:45 2023/08/09

分享：

分享：

Sony（6758）周三（9日）稱，由於電影和金融業務表現疲軟，該公司第一季度利潤下滑。4-6 月營業利潤下滑 31%，至 2,530 億日元（約 18 億美元），符合預期。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

由於電視內容銷售額下降，以及在影院上映更多電影后營銷成本增加，電影部門的利潤急劇下降了三分之二。

【同場加映】【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

Sony曾經是一家消費電子產品巨頭，現在已經轉型，更加專注於娛樂、電影、音樂和遊戲的開發。它還是圖像傳感器的領先製造商。今年 5 月，Sony表示正在研究部分分拆其金融部門，包括人壽保險和銀行業務，因為它希望投資於娛樂業務。

Sony表示，隨著供應鏈堵塞問題的緩解，預計本財年將售出 2,500 萬台 PlayStation 5 遊戲機，這將創下 PlayStation 設備的銷售記錄。PS5的累計銷量已突破 4000 萬台。

【同場加映】【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
疫情 純利 國泰航空（00293） 國泰航空 市場動向 港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
Paypal推美元穩定幣 指「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」
Paypal推美元穩定幣 指「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款