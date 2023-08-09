【大行報告】營運費用率和外滙損失或高於預期 大摩下調恒安國際目標價至35元

摩根士丹利表示，考慮到恒安國際（01044）營運費用率和外滙損失可能會高過預期，下調其今年至後年各年淨利潤預測8%至10%，予「與大市同步」評級，目標價由40元降至35元。恒安國際周三（9日）收報30.55元，升幅0.8%。

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該行亦下調公司今年至後年銷售預測2%，毛利率預測下調0.3至0.7個百分點，主要由於生活用紙銷售利潤率復甦所需時間可能較預期長，而紙漿價格自4月份以來的下跌可能會令毛利率復甦延續至下半年。

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該行預計，恒安今年上半年銷售額同比增6%，核心營業利潤或將降30%，淨利潤或降11%；全年銷售額預計將增長5%，營業利潤下降11%，全年淨利潤則看升33%，受惠於外滙虧損或按年收窄。這意味著下半年由於生活用紙銷售比較基數較高，銷售或減速，但毛利率可能會在下半年出現顯著復甦，因紙漿價格下降反映於銷貨成本。

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記者：鄭昊彤