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【大行報告】營運費用率和外滙損失或高於預期 大摩下調恒安國際目標價至35元

股樓投資 16:11 2023/08/09

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摩根士丹利表示，考慮到恒安國際（01044）營運費用率和外滙損失可能會高過預期，下調其今年至後年各年淨利潤預測8%至10%，予「與大市同步」評級，目標價由40元降至35元。恒安國際周三（9日）收報30.55元，升幅0.8%。

 

 

 

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

該行亦下調公司今年至後年銷售預測2%，毛利率預測下調0.3至0.7個百分點，主要由於生活用紙銷售利潤率復甦所需時間可能較預期長，而紙漿價格自4月份以來的下跌可能會令毛利率復甦延續至下半年。

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該行預計，恒安今年上半年銷售額同比增6%，核心營業利潤或將降30%，淨利潤或降11%；全年銷售額預計將增長5%，營業利潤下降11%，全年淨利潤則看升33%，受惠於外滙虧損或按年收窄。這意味著下半年由於生活用紙銷售比較基數較高，銷售或減速，但毛利率可能會在下半年出現顯著復甦，因紙漿價格下降反映於銷貨成本。

 

 

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記者：鄭昊彤

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外滙 銷售 恒安國際（01044） 大行報告 港股 目標價 股票

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