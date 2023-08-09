迪士尼成立特別工作組 專門研究AI及其應用

Walt Disney華特迪士尼（DIS）成立了一個特別工作組，研究人工智能以及如何將其應用於整個娛樂集團。三位消息人士告訴《路透社》，該小組於今年早些時候在好萊塢編劇罷工之前成立，希望在內部開發人工智能應用，並與初創公司建立合作關係。

迪士尼目前有 11 個職位空缺，尋求具備人工智能或機器學習專業知識的求職者，這足以證明迪士尼對人工智能的興趣。

根據招聘廣告的描述，這些職位幾乎涉及公司的每一個角落，從工作室到公司的主題公園和工程團隊華特迪士尼幻想工程，再到迪士尼品牌電視和廣告團隊，該團隊正在尋求建立一個「下一代」人工智能驅動的廣告系統。

其中一位消息人士是一位內部支持者，由於話題的敏感性，他不願透露姓名，他說像迪士尼這樣的傳統媒體公司要麼搞清楚人工智能，要麼就冒著被淘汰的風險。

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這位支持者認為，人工智能是幫助控制電影和電視製作成本飆升的一種工具，像《奪寶奇兵與命運之盤》或《小美人魚》這樣的大片，製作成本可能高達 3 億美元。這樣的預算需要同樣巨大的票房回報才能達到收支平衡。該人士說，成本節約將隨著時間的推移而實現。

第二位消息人士和一位前迪士尼幻想家表示，對於迪士尼的樂園業務來說，人工智能可以增強客戶支持或創造新穎的互動。他提到了「奇異果項目」（Project Kiwi），該項目利用機器學習技術創造了"格魯特寶寶"（Baby Groot），這是一個自由漫遊的小型機器人，模仿《銀河護衛隊》角色的動作和性格。

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機器學習是人工智能的一個分支，它賦予計算機無需編程就能學習的能力，它的視覺系統也採用了機器學習技術，因此它能夠識別和導航周圍環境中的物體。這位前幻想家說，總有一天，格魯特寶寶會與遊客互動。

在好萊塢，人工智能已成為一個火藥桶，編劇和演員們將其視為對工作的威脅。在與美國演員工會（Screen Actors Guild）和美國編劇工會（Writers Guild of America）的合同談判中，人工智能是一個核心問題，這兩個工會都在罷工。

迪士尼在公開討論人工智能問題時一直小心翼翼。參與最新一部《奪寶奇兵》電影製作的視覺特效主管強調了100 多名藝術家的艱辛勞動，他們花了三年時間為Harrison Ford「去老化」，以便這位八旬演員能在電影開頭幾分鐘以年輕時的形像出現。

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記者：張瑋婷