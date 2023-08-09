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【WhatsApp新功能】解答長輩技術疑難更方便？　WhatsApp通話增共享手機畫面

科技 17:48 2023/08/09

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WhatsApp用戶從今日起，可用橫向模式進行視像通話，以更廣闊的畫面對話。（Mark Zuckerberg官方Facebook圖片）

蘋果（Apple）早於iOS 15的FaceTime加入SharePlay同播共享功能，讓用戶進行FaceTime視像通話時，與對方共享iPhone或iPad畫面。如果有用過SharePlay的用戶，也可能對以下的WhatsApp新功能，共享手機畫面的操作方式並不陌生。之後透過WhatsApp視像通話解答長輩的技術疑難，也會更方便。

Meta掌舵人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今（9日）公布WhatsApp推出全新功能，讓用戶可以於視像通話期間，實時與對分享手機畫面。操作方式非常簡單，用戶只需在更新程式後，按下「分享」圖示，再選擇分享指定應用程式的畫面或屏幕上的所有內容。

此外，用戶由今日起亦可以橫向模式進行視像通話，以更廣闊的畫面進行對話。WhatsApp指，用戶如果想與家人一起同步查看照片，因工作需要而分享文件，跟好友討論旅程計劃或進行線上購物等，均可以利用這個功能，讓溝通變得更加暢順。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

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