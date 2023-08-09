META禁IG及FB發新聞 加拿大媒體促調查

加拿大媒體周二（8日）要求，政府的競爭監管機構調查，美國科技巨擎META下令旗下社交平台Facebook及Instagram禁止轉載當地新聞，指控META利用優勢賺取巨額網絡廣告收入。

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加拿大新聞媒體（News Media Canada）及加拿大廣播業者協會等媒體業組織發出聲明，指控META禁止FB及IG轉載當地媒體的新聞屬「反競爭行為」，濫用其在網絡廣告市場的領先地位。

聲明指META的決定妨害加拿大媒體取得合理的網絡廣告收入，大幅降低加國媒體在社交平台的觸及率。聲明更指META舉動將鞏固自身在網絡廣告市場領導地位，傷害加拿大新聞業。

媒體業組織要求，加拿大競爭局（Competition Bureau）需限制META繼續阻礙加拿大接觸新聞，向對方施壓要求避免透過演算法或其他手段，影響來自加拿大新聞組織的內容接觸用戶。

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META未有正面回應媒體控訴，反指加國《網絡新聞法》存在巨大謬誤，錯誤認為META不公平地從平台上轉載新聞內容獲得巨利。META認為，FB及IG反而有助媒體吸引更多讀者。

加拿大6月通過稱為C-18法案的《網絡新聞法案》，要求互聯網巨企為轉載新聞向媒體付費，即將在年底生效。政府指加拿大約8成網路廣告收入歸META及Google擁有，媒體業組織則估計逾7成網絡社交平台廣告收入流向FB及IG。

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責任編輯：吳漢培