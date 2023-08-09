【竉物商機】受惠政府資助　香港貓迷博覽會2023成亞洲最大貓展

展覽集團主辦的「香港貓迷博覽會」，將於8月25至27日於香港會議展覽中心舉行。受惠於商務及經濟發展局推出的14億元「定期展覽獎勵計劃」，今屆貓迷博覽規模也成歷屆之最，並一躍成為亞洲最大型的貓主題展覽。



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同時，今屆貓迷博覽亦成功繼2012年後再度舉辦「CFA國際貓展」，來自全球超過12個國家的200多位嘉賓將悉數出席頒獎典禮及晚宴。

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展覽集團總經理朱雪玲表示，香港寵物市場規模龐大：「以一隻猫每月平均消費 $1,495 元計算，市場規模逾1.5億元，1年就達18億。」她指隨著香港的生育率偏低，越來越多的大眾選擇養寵物，預計未來寵物市場需求將持續上升，同時與寵物相關的文創產品、潮流玩具和藝術品也將伴隨市場需求的增長而蓬勃發展。

「香港貓迷博覽會2023」內設有各種主題的展區，包括貓迷文創市集、貓迷潮玩館及雲集中西藝術作品的貓藝廊。展會亦有貓迷講座，將邀請貓界名人跟貓咪有深度連結的貓奴分享與貓咪之間的故事。

記者：李智賢



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