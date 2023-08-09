▲ 【大行報告｜內銀股】滙豐研究：碧桂園危機或損內銀及港銀信貸質量 偏好3隻銀行股

內房危機未止，碧桂園 （02007） 未有如期兌付兩隻美元債票息，滙豐研究表示，這或對內銀及港銀信貸質量造成影響，或導致銀行撥備增加，故料市場將對金融板塊維持防守取態。

對港銀而言，滙豐研究表示，個別銀行不會披露對個別公司的貸款敞口，但碧桂園7月20日公布從多家金融機構獲得等值66億港元的港元及美元貸款，為期30個月，中銀香港 （02388） 是融資代理。而7月時參與融資的銀行或將碧桂園敞口歸劃為正常（而非關注類貸款或不良貸款）。

或觸發港銀新一輪內部降級

可是，碧桂園如今的發展或觸發港銀新一輪內部降級，並導致撥備增加。以規模而言，假設中銀香港就上述7月貸款參與佔比三分之一，該敞口將相當於中銀香港毛貸款總額0.13%或總資產0.06%。假設該筆貸款進一步撥備50%，將影響中銀香港今年盈利約2.6%。不過，在被視為違約前，碧桂園有30日寬限期支付債息。

至於就內銀而言，滙豐研究直言其透明度更低。截至去年底，碧桂園總表內債務達1.43萬億元人民幣，銀行及其他貸款達1,625億元（佔板塊貸款0.07%）。不過，碧桂園其他負債或觸發對客戶及供應商的更廣泛影響，打擊復甦情緒。

內地去年11月推出「金融十六條」為內房提供流動性支持，當中10間內銀包括農行 （01288） 、中行 （03988） 、工行 （01398） 等，提供3000億人民幣綜合授信支持。該行認為，最新發展反映或未足以拯救碧桂園，監管機構或需要加大力度穩定房市，包括潛在引導新貸款利率走低。同時，內銀或利用「金融十六條」對內房提出更寬容安排，如短期不確認更多不良貸款。

偏好工行交行中銀香港

由於內房與內銀關係密切，滙豐研究認為，市場將對金融板塊維持防守立場，偏好估值不高而具強勁派息能力的銀行，如工行 （01398） 及交行 （03328） ，並喜好中銀香港，因其民營內房敞口較同業為少。

至於最不喜好銀行，該行指，郵儲行 （01658） 、民行 （01988） 及東亞 （00023） ，指其撥備前利潤（PPOP）及資產報酬率（ROA）遜於同業，令自身抵禦信貸風險的緩衝較弱。

滙豐研究對銀行股目標價 股份 目標價 潛在升跌幅 評級 工行 （01398） 5.2元 44.4% 買入 郵儲行 （01658） 4.65元 8.1% 持有 交行 （03328） 5.8元 28.3% 買入 民行 （01988） 2.6元 -10.3% 持有 中銀香港 （02388） 32.4元 43.4% 買入 東亞 （00023） 10.4元 -9.8% 持有

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編輯：姚卓然