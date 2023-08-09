美國UPS司機成功爭取加薪 平均年薪超過132萬

美國速遞巨頭聯合包裹（UPS）上月底與司機達成5年合約協議，避免超過30萬名員工罷工。UPS本周披露5年合約期滿時，全職司機的平均年薪達到17萬美元（約132.6萬港元）。

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UPS周二（8日）召開投資者電話會議時，透露與勞方達成協議同意加薪，今年盈利料低於預期。全職司機加薪後連同醫療等福利計算的平均年薪為17萬美元，遠高於現時的14.5萬美元（約113.1萬港元）。

至於撇除價值5萬美元的醫療等福利，UPS司機平均年薪約9.5萬美元（約74.1萬港元），相當於時薪42美元（約328港元）。

UPS目前預計今年調整後營業利潤率為11.8%，低於5月時預期的12.8%，跌幅反映經濟疲軟下出貨量下降。

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除了全職員工加薪外，協議更將兼職員工起薪點加至時薪21美元（約164港元）、將馬丁路德金紀念日列為假期、承諾為新車安裝冷氣。

美國勞工部最新數據顯示，美國7月的平均時薪接近34美元（約265港元）。

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責任編輯：鄭錦玲