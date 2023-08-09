  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國UPS司機成功爭取加薪 平均年薪超過132萬

環球社會熱點 15:15 2023/08/09

分享：

分享：

美國速遞巨頭聯合包裹（UPS）上月底與司機達成5年合約協議，避免超過30萬名員工罷工。UPS本周披露5年合約期滿時，全職司機的平均年薪達到17萬美元（約132.6萬港元）。

全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和 【下一頁】

UPS周二（8日）召開投資者電話會議時，透露與勞方達成協議同意加薪，今年盈利料低於預期。全職司機加薪後連同醫療等福利計算的平均年薪為17萬美元，遠高於現時的14.5萬美元（約113.1萬港元）。

至於撇除價值5萬美元的醫療等福利，UPS司機平均年薪約9.5萬美元（約74.1萬港元），相當於時薪42美元（約328港元）。

UPS目前預計今年調整後營業利潤率為11.8%，低於5月時預期的12.8%，跌幅反映經濟疲軟下出貨量下降。

紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流 【下一頁】

除了全職員工加薪外，協議更將兼職員工起薪點加至時薪21美元（約164港元）、將馬丁路德金紀念日列為假期、承諾為新車安裝冷氣。

美國勞工部最新數據顯示，美國7月的平均時薪接近34美元（約265港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和
今日
全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和
【新加坡國慶】李顯龍預告調整組屋政策 政府決心維護廉潔
今日
【新加坡國慶】李顯龍預告調整組屋政策 政府決心維護廉潔
美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
2023/08/08
美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
英國加息衝擊樓市 半數賣家被迫減價沽貨
2023/08/08
英國加息衝擊樓市 半數賣家被迫減價沽貨
Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？
2023/08/08
Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？

你可能感興趣

全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和
今日 14:15
全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和
【新加坡國慶】李顯龍預告調整組屋政策 政府決心維護廉潔
今日 12:36
【新加坡國慶】李顯龍預告調整組屋政策 政府決心維護廉潔
美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
17:19 2023/08/08
美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
經濟 薪酬待遇 司機 罷工 全職 美國

上一篇文章

META禁IG及FB發新聞 加拿大媒體促調查

下一篇文章

紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半
Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？
Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？
澳洲餐廳拒接待婦人 3字中文紋身成阻礙
澳洲餐廳拒接待婦人 3字中文紋身成阻礙
美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力
美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力
英國加息衝擊樓市 半數賣家被迫減價沽貨
英國加息衝擊樓市 半數賣家被迫減價沽貨
【俄烏戰爭】二手德國坦克將援烏 西方料戰事陷困境（持續更新）
【俄烏戰爭】二手德國坦克將援烏 西方料戰事陷困境（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款