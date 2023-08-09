【國泰293】林紹波簡介員工盈利分享計劃、下半年盈利不跌可派相當至少4星期薪酬　招聘內地機組成恒常安排

▲ 【國泰293】林紹波簡介員工盈利分享計劃 下半年盈利不跌可派至少4星期 招聘內地機組成恒常安排

國泰航空 （00293） 上半年轉賺，除了預告贖回政府優先股，國泰航空也向員工交代盈利分享計劃。國泰航空行政總裁林紹波在業績會上表示，今年度派發金額仍視乎下半年表現，但如果以2022年下半年、今年上半年作模擬例子，在新盈利分享計劃，每位員工可獲相當於4星期額外薪酬。

林紹波又指，自上月宣布向員工發放最多6星期薪酬作特別酬金，員工反應正面，認為可為士氣注入強心針。林紹波在員工通知中表示，明日交代更多關於2023年至25年的盈利分享計劃詳情。

國泰航空半年員工僅增500 麥皓雲：內地聘機組成恒常安排

國泰年初至今多次宣布大舉增聘人員，至6月底，國泰航空長期員工數目為1.69萬，較去年增加500人 。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，招聘按如預期進度推進，至今收到逾5000份機艙服務員申請，約600人已加入公司，預計全年招募600名見習機師學員亦已達到一半。

麥皓雲又指，在內地招募機組會成為恒常安排（ongoing feature），今年目標招聘200至300名內地機艙服務人手，並收到約2000份申請，亦有首批內地機師學員加入，至今收到數百申請。

對於港府輸入外勞計劃，麥皓雲稱，期望可增加約1000名地勤人員。

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