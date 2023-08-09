【業績速報】國泰半年賺42.7億元 扭虧為盈 年底贖回港府97.5億元優先股

國泰航空（00293）公布中期業績，截至6月底止，半年純利42.7億元，成功轉虧為盈，前一年度虧損近50億元；收益435.9億元，按年增長1.35倍。不派發中期股息。

港府在2020年時曾認購國泰195億元優先股，主席賀以禮表示，集團計劃於今年底前贖回50%的優先股，贖回價超過97.5億元，並待建議股本削減完成後，及視乎屆時的集團業務運作，於2024年7月底前贖回餘下優先股。集團於今年6月30日就港府持有的優先股支付遞延股息15.24億元，以付清截至當前的所有未付股息。

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據國泰航空半年業績公告，扣除聯屬公司虧損、出售事項收益，今年上半年國泰航空及附屬公司的盈利達47.6億元，較去年上半年虧損25.2億元，大幅改善。

客運方面，上半年收益為250.13億元，按年大增11.1倍。上半年運載乘客共780萬人次，平均每日載客4.3萬人次，按年增加22.3倍。貨運方面，收益107.4億元，按年下跌11.6%，反映全球航空貨運市場較為疲弱。整體載貨噸數增加23.8%至65.1萬噸。

展望前景，賀以禮表示，集團的可載客量有望於2023年底達至疫情前70%，服務80個航點，並有信心於2024年底達至疫情前100%。

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記者：李兆明