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全球旅遊持續暢旺 成本升勢未見緩和

環球經濟金融 14:15 2023/08/09

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全球旅遊隨各地放寬防疫措施恢復，外遊成本亦隨之持續增加。但即使未來經濟不明朗及家庭收入減少，旅遊費用高昂現象估計亦未有緩和。

紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流 【下一頁】

國際航空交通協會數據顯示，國際旅遊今年內已回復至疫情前約90%水平，主要由大批旅客前往南歐地區度假及美國旅客外遊帶動。評級機構穆迪公司（Moody）的投資者服務周二（8日）指出，總體旅客需求於2023年預計按年增加22%，明年亦有按年6%增長。

部分機票價格自疫情以來增幅已達雙位數，但估計增幅未來難見下降。匈牙利廉航Wizz Air行政總裁Jozsef Varadi指出，機票需求明顯強勁，加上現時經營成本增加，加價壓力大增。

英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河 【下一頁】

旅遊業科技公司Amadeus針對英法美德星等5國旅客的最新調查亦發現，47%受訪者把國際旅行定為2023年及2024年的高級別休閒消費支出，比2022年多5%，反映全球旅遊仍然熾熱。

網上旅行社Hopper首席經濟師Hayley Berg指出，今年秋天前往歐洲及亞洲度假的開支相信不會顯著下降，預計機票及長途旅程費用維持高企，直至供應超越疫情前水平﹑需求恢復正常及航空燃料價格進一步下調。

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責任編輯：吳漢培

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