紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流

美國今年5月已宣布結束新冠疫情緊急狀態，但紐約州的新冠確診個案按周急增55%，新冠患者入院數字也顯著增加。一款名為EG.5的新變種病毒或成美國主流毒株。

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紐約州衛生部截至8月2日的數據顯示，新冠個案按周激增55%，該州平均每天錄得824宗確診個案。新冠患者入院人數按周增加22%，即每天超過100人入院。

美國疾控中心（CDC）的最新警報指，名為EG.5的新變種已成為美國的主要毒株，佔全國約17%的新冠個案。

紐約市衛生專員Ashwin Vasan指，現時沒有跡象表明EG.5的傳播力或致命率更強，實際上只是減弱人體免疫力。他指上述情況是社會與新冠病毒共存的一部分，波動均在預計範圍內。

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新冠疫情於美國全國都有升溫跡象，CDC的數據顯示截至7月22日的一周內，全國有8,000名新冠患者入院，按周增加12%。

CDC數據更顯示自新冠疫情爆發以來，每年冬季的確診個案都會急增。

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責任編輯：鄭錦玲