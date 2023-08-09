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【大行報告】瑞士百達資管：將全球股票評級上調至「中性」、減少現金比重　料新興市場股票未來幾年跑贏大市

股市 13:47 2023/08/09

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【大行報告】瑞士百達資管：將全球股票評級上調至「中性」、減少現金比重　料新興市場股票未來幾年跑贏大市

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，對全球股市的評級從「減持」上調至「中性」，預計新興市場股票在未來幾年會受益於美元的長期貶值並將跑贏大市。該行對中國以外的新興市場地區維持「增持」，並對中國股票維持「中立」。

盧伯樂指，發達市場中，在最近的上漲之後，將科技股評級下調至「中性」，並改變了對金融股的「減持」觀點。在其他方面，該行仍然增持在當前經濟環境下表現良好的板塊，包括電訊服務和居民消費品、優質和防禦性板塊。

減少現金比重　增持債券

隨未來幾個月收益率預計將走低，該行減少現金的比重。考慮到債券市場仍然提供相對較高的利率，該行增持債券市場。新興市場仍然是表現最好的市場，故對新興市場股票和本地貨幣債券持正向立場。不過，隨著美國經濟放緩，決定將美國投資級信用債從「增持」下調至「中性」。

瑞士百達資管指，預計新興市場今年的成長速度將超過發達國家2.6個百分點，到2024年將超過3.4個百分點，遠高於5年移動平均值。

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編輯：袁諾曦

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