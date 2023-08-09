▲ 【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績 一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

民營內房龍頭碧桂園 （02007） 未能如期償還債息，兼承認資金周轉出現困難，觸發內房股一度被拋售。綜合大行分析，碧桂園的違約風險上升，亦有機會不會刊發中期業績。即使集團最終能夠支付票息、行業出現政策放寬，預期碧桂園的銷售似乎不會有大改善。摩根大通及滙豐研究均將碧桂園及碧桂園服務 （06098） 的目標價下調。

摩根大通相隔不足一個月再下調碧桂園及碧服目標價，最新予碧桂園為0.8元，碧服為5.9元，下調幅度為11.1%及11.9%，評級為「減持」。

摩通：若碧桂園違約、傳導影響或較恒大低 點名兩股短期違約風險高

除了債價大跌、撇除「保信用」字眼，以及碧服總裁售股，摩通指，近期也看到碧服將部份股權轉移至家族慈善基金會、取消配股，以及碧服提早派息，同時，市場傳出碧桂園遭政府工作組進駐，但集團已否認。該行指，若碧桂園在30日寬限期內兌付債券票息，將不會觸發違約，但集團至今年底償債壓力重，約有180億元人民幣。由於銷售持續疲弱，該行認為碧桂園違約、債券置換及重組的風險上升，集團亦有機會不會刊發中期業績並停牌。

若碧桂園違約構成的影響將如何？摩通認為，傳導的影響或較恒大 （03333） 違約時低，假設國企內房是安全的，剩餘的民營內房可能會受購房者信心更低及融資困難而受影響。碧桂園違約風險上升反映去年11月出台的「金融16條」措施是不能保證房企生存。

在現時仍然生存的房企中，摩通認為，雅居樂 （03383） 及中駿 （01966） 可能短期內有較高的違約風險，若龍湖 （00960） 及新城發展 （01030） 的銷售沒有持續惡化，則可能可以存活。雖然該行預期，放寬政策將會加緊出台，但主要受惠者可能僅是國企內房，內房板塊任何股價反彈似乎將是短暫。

另一方面，摩通指，這對於中資銀行的房地產資產質素的憂慮亦上升，去年碧桂園的銀行借貸佔銀行資產約為0.05%，料招商銀行 （03968） 涉及的敝口較高，或令其股價較受到影響，但相信市場可能不會認為這是一個特殊事件，同時，該行預期風險主要來自開發商貸款而非抵押貸款，若有高質量的民企出現更多違約，預期額外不良貸款將會上升24個基點。

由於預期國企內房的市場份額將會上升，該行較為看好，包括潤地 （01109） 、中海外 （00688） 等。

大摩：碧桂園經營現金流自6月至少淨走30億人幣

摩根士丹利認為，碧桂園仍有機會在30日寬限期內兌付債券票息，但是據該行的現金流研究，就算可能透過延長施工期減少資本開支，集團自6月起已出現至少30至40億元人民幣經營現金流淨流出。考慮到購房者信心疲弱以及碧桂園在低綫城市的覆蓋面較大，大摩認為，即使需求端的政策放寬，碧桂園的銷售短期內不太可能出現有意義的改善。

大摩對碧桂園的目標價為2.4元，評級為「與大市同步」。

滙豐研究：削碧桂園及碧服目標價逾6成、評級下調至「持有」

滙豐研究表示，碧桂園未有如期兌付兩隻美元債票息，引發全行業拋售以及更多風險蔓延的擔憂。這證明民營內房是風險投資的主張，並且沒有品質差異之分，而國企內房則維持融資良好，但鑑於潛在蔓延和系統性金融風險，仍可能受到影響。從另一角度來看，碧桂園事件或促使中央加快推出支持房地產政策，但該行對此取態審慎。

滙豐研究將碧桂園及碧服的評級由「買入」下調至「持有」，並削目標價，將碧桂園下調62.1%至1.1元，碧服則下調62.3%至7.5元。對於未有將評級下調至「減持」，該行解釋，雖然碧桂園的信用狀況不斷惡化，但不排除潛在的支持政策或扭轉市場風險偏好並推高股價。

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編輯：袁諾曦