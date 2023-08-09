  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績　一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

股市 13:02 2023/08/09

分享：

分享：

【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績　一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

民營內房龍頭碧桂園 （02007） 未能如期償還債息，兼承認資金周轉出現困難，觸發內房股一度被拋售。綜合大行分析，碧桂園的違約風險上升，亦有機會不會刊發中期業績。即使集團最終能夠支付票息、行業出現政策放寬，預期碧桂園的銷售似乎不會有大改善。摩根大通及滙豐研究均將碧桂園及碧桂園服務 （06098） 的目標價下調。

摩根大通相隔不足一個月再下調碧桂園及碧服目標價，最新予碧桂園為0.8元，碧服為5.9元，下調幅度為11.1%及11.9%，評級為「減持」。

摩通：若碧桂園違約、傳導影響或較恒大低　點名兩股短期違約風險高

除了債價大跌、撇除「保信用」字眼，以及碧服總裁售股，摩通指，近期也看到碧服將部份股權轉移至家族慈善基金會、取消配股，以及碧服提早派息，同時，市場傳出碧桂園遭政府工作組進駐，但集團已否認。該行指，若碧桂園在30日寬限期內兌付債券票息，將不會觸發違約，但集團至今年底償債壓力重，約有180億元人民幣。由於銷售持續疲弱，該行認為碧桂園違約、債券置換及重組的風險上升，集團亦有機會不會刊發中期業績並停牌。

若碧桂園違約構成的影響將如何？摩通認為，傳導的影響或較恒大 （03333） 違約時低，假設國企內房是安全的，剩餘的民營內房可能會受購房者信心更低及融資困難而受影響。碧桂園違約風險上升反映去年11月出台的「金融16條」措施是不能保證房企生存。

在現時仍然生存的房企中，摩通認為，雅居樂 （03383） 及中駿 （01966） 可能短期內有較高的違約風險，若龍湖 （00960） 及新城發展 （01030） 的銷售沒有持續惡化，則可能可以存活。雖然該行預期，放寬政策將會加緊出台，但主要受惠者可能僅是國企內房，內房板塊任何股價反彈似乎將是短暫。

另一方面，摩通指，這對於中資銀行的房地產資產質素的憂慮亦上升，去年碧桂園的銀行借貸佔銀行資產約為0.05%，料招商銀行 （03968） 涉及的敝口較高，或令其股價較受到影響，但相信市場可能不會認為這是一個特殊事件，同時，該行預期風險主要來自開發商貸款而非抵押貸款，若有高質量的民企出現更多違約，預期額外不良貸款將會上升24個基點。

由於預期國企內房的市場份額將會上升，該行較為看好，包括潤地 （01109） 、中海外 （00688） 等。

大摩：碧桂園經營現金流自6月至少淨走30億人幣

摩根士丹利認為，碧桂園仍有機會在30日寬限期內兌付債券票息，但是據該行的現金流研究，就算可能透過延長施工期減少資本開支，集團自6月起已出現至少30至40億元人民幣經營現金流淨流出。考慮到購房者信心疲弱以及碧桂園在低綫城市的覆蓋面較大，大摩認為，即使需求端的政策放寬，碧桂園的銷售短期內不太可能出現有意義的改善。

大摩對碧桂園的目標價為2.4元，評級為「與大市同步」。

滙豐研究：削碧桂園及碧服目標價逾6成、評級下調至「持有」

滙豐研究表示，碧桂園未有如期兌付兩隻美元債票息，引發全行業拋售以及更多風險蔓延的擔憂。這證明民營內房是風險投資的主張，並且沒有品質差異之分，而國企內房則維持融資良好，但鑑於潛在蔓延和系統性金融風險，仍可能受到影響。從另一角度來看，碧桂園事件或促使中央加快推出支持房地產政策，但該行對此取態審慎。

滙豐研究將碧桂園及碧服的評級由「買入」下調至「持有」，並削目標價，將碧桂園下調62.1%至1.1元，碧服則下調62.3%至7.5元。對於未有將評級下調至「減持」，該行解釋，雖然碧桂園的信用狀況不斷惡化，但不排除潛在的支持政策或扭轉市場風險偏好並推高股價。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【內房危機】京滬廣深據報本月召開房地產政策調控優化會議　一綫城市將迎政策放寬？

【內房危機】美銀：目前內房政策放寬幅度有限　若欠重大政策、市場情緒恐再次惡化

編輯：袁諾曦

中國恒大（03333） 恒大 碧桂園 H股 港股 碧桂園服務（06098） 新城發展（01030） 碧桂園（02007） 招商銀行（03968）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告】瑞士百達資管：將全球股票評級上調至「中性」、減少現金比重　料新興市場股票未來幾年跑贏大市

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介中石化、聯邦制藥、攜程集團
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】康希諾生物大升21%　碧桂園未止跌　恒指午後初段偏軟（不斷更新）
【港股市況】康希諾生物大升21%　碧桂園未止跌　恒指午後初段偏軟（不斷更新）
【美股期貨】美期個別發展　道指期貨跌13點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美期個別發展　道指期貨跌13點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」
【內房危機】陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠　「過去30年你熬過去，因政府不願你破產」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？
【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款