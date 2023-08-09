英初創企業獲逾5億投資 開當地鋰礦先河

英國初創企業康沃爾鋰業（Cornish Lithium）獲得政府投資，確保5,360萬英鎊資金（約5.34港元），成為當地首間本地開採鋰礦的公司，加強當地的電池製造業。

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康沃爾鋰業從財政部旗下的英國基建銀行（UK Infrastructure Bank，UKIB）及其他投資者中，獲最高1.68億英鎊（約16.75億港元）投資方案。

UKIB與美國能源及礦物投資公司分別提供2,400萬英鎊，加上康沃爾鋰業最大股東﹑潔淨能源及電動車技術企業TechMet注資560萬英鎊，確保可獲資金達5,360萬英鎊。

康沃爾鋰業創辦人兼行政總裁Jeremy Wrathall表示，能夠確保獲得機構投資者資金十分重要，有望協助當地的鋰礦開採進入商業生產模式。一旦開始商業生產，公司將有意把規模擴大，由70人增加至300人。

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康沃爾鋰業不止是復興當地多年礦業傳統項目，亦是政府應對氣候問題的相關投資。資金有望加速英國的電池生產業，嘗試打造能夠向歐洲提供生產電池所需的產鋰中心。

UKIB行政總裁John Flint指出，全球鋰產供不應求，但相關產業在英國仍是新興市場。他認為今次投資將加速英國本地生產鋰數量，對未來電動車電池及交通領域「去碳化」極之重要。

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責任編輯：吳漢培