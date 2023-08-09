【新加坡國慶】李顯龍預告調整組屋政策 政府決心維護廉潔

周三（9日）為新加坡國慶，總理李顯龍發表國慶致辭，預告會調整組屋政策，確保組屋包容性及可負擔性。李顯龍又回應政壇近期爆出涉貪及婚外情事件，強調政府決心維護廉潔。

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李顯龍談及住屋問題，承諾額外支援未累積足夠中央公積金（CPF）儲蓄退休的年長工人，料於本月20日舉行的國慶群眾大會上透露詳情。

他指隨著新加坡繼續開發更多組屋，未成熟組屋區的交通網絡和設施也有改善，預計未來政府會於女王鎮道森區（Dawson）這類現有住宅區興建新組屋。

李顯龍更強調即使在瞬息萬變的形勢下，政府仍必須確保所有收入群體都能獲得和負擔得起組屋，也要確保住屋計劃對所有人都是公平和包容的。

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李顯龍也有開腔談及執政人民行動黨近月的醜聞。他重申政府決心維護體系免受腐敗和不法行為影響，會保持誠實、廉潔和正當的高標準，正如新加坡民眾和國際合作夥伴所期望一樣。

另外，李顯龍在演説期間承認，新加坡正如許多國家一樣，仍面對通脹問題。

新加坡的按年核心通脹率由5月的4.7%，回落至6月的4.2%。新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）上月表示，由於貨幣緊縮政策立場，新加坡的通脹將大幅緩解，但新加坡金融管理局不會由抗通脹模式轉向支持增長。

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責任編輯：鄭錦玲