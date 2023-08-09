【業績】九倉半年基礎淨盈利增3.2倍至18.1億元　派息0.20元　吳天海：目前不急於內地進行新投資

▲ 【業績】九倉半年基礎淨盈利增3.2倍至18.1億元 派息0.20元

九倉 （00004） 中期基礎淨盈利回升至18.1億元，按年大升3.2倍，主要因為發展物業撥備由去年同期的25.4億元大減至10.3億元。若計入投資物業重估虧損及其它未變現會計虧損，股東應佔集團盈利增加至6.96億元。集團中期股息按年持平每股0.20元。

集團收入減少1%至81.3億元，其中其中投資物業收入減少4%至24.8億元，營業盈利減少6%至16.8億元；發展物業收入升1%至26.9億元，惟營業盈利減少87%至6400萬元，反映內地物業確認入賬所得的營業毛利遠較去年低，為4%，按年大跌14個百分點。至於酒店收入反彈 77%至2.96億元，並恢復錄得營業盈利4400萬元；物流收入減少21%至12.2億元，營業盈利減少 49%至2.03億元。

對內地刺激政策持觀望態度 內房減值撥備10億元

九倉表示，香港物業方面，普遍淡靜的市場對集團的影響有限。集團佔50%權益的 Mount Nicholson 售出一座洋房，售價為港幣5.77億（應佔2.89億元），即呎價港幣 82,000元。所有發展中項目均按計劃進行。按應佔份額計算，期內確認入賬的發展物業收入減少48%至3.1億元， 營業盈利減少77%至9400萬元。期末的未確認入賬銷售額為7.87億元。

中國內地發展物業方面，集團指，內地房地產市場依然低迷，對政策激勵持觀望態度。與此同時，本已供應過剩的寫字樓市場進一步惡化。需求復甦依然脆弱，新供應湧現更加劇了供過於求的局面。考慮到目前市況，期內作出了應佔減值撥備合共10.33億元。按應佔份額計算，集團確認入賬的收入減少33%至33.3億元，營業盈利減少88%至7600萬元。

吳天海：目前不急於內地進行新投資

九倉主席兼常務董事吳天海指，中央已提出不同政策支持樓市，但很多仍未落實，市場處觀望態度，集團過去數年已警覺內地樓市起變化，故沒有新增投資，主要是將以前購買的土地發展及出售，故土儲大幅減少，但借貸數額也有所減低，故受行業影響較少。他形容「這個方向是對的」 ，將持續留意內地市況，目前不急進行新投資。

吳天海指，難言未來數年是否仍要撥備，要視乎樓市走向。

零售市道方面，他指，今年香港及內地經濟比較疲弱，消費未見較大動力，集團也留意到消費者變得審慎。不過，高端消費較中端好，或因中端的綫上銷售比例較高，集團旗下商場租戶銷售有按年上升。

他又指，內地經濟不是「鐵板一塊」，個別行業有驚喜，提到內地酒店業表現迥異，集團旗下高端酒店今年上半年業務較預期好，收入及營運毛利創開業以來新高，顯示消費者願意消費，追求更高享受而減少一般開支，所以，這反映反映內地經濟不是「鐵板一塊」，個別行業有驚喜。

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編輯：姚卓然