▲ 【業績】九倉半年基礎淨盈利增3.2倍至18.1億元 派息0.20元

九倉 （00004） 中期基礎淨盈利回升至18.1億元，按年大升3.2倍，主要因為發展物業撥備由去年同期的25.4億元大減至10.3億元。若計入投資物業重估虧損及其它未變現會計虧損，股東應佔集團盈利增加至6.96億元。集團中期股息按年持平每股0.20元。

集團收入減少1%至81.3億元，其中其中投資物業收入減少4%至24.8億元，營業盈利減少6%至16.8億元；發展物業收入升1%至26.9億元，惟營業盈利減少87%至6400萬元，反映內地物業確認入賬所得的營業毛利遠較去年低，為4%，按年大跌14個百分點。至於酒店收入反彈 77%至2.96億元，並恢復錄得營業盈利4400萬元；物流收入減少21%至12.2億元，營業盈利減少 49%至2.03億元。

對內地刺激政策持觀望態度 內房減值撥備10億元

九倉表示，香港物業方面，普遍淡靜的市場對集團的影響有限。集團佔50%權益的 Mount Nicholson 售出一座洋房，售價為港幣5.77億（應佔2.89億元），即呎價港幣 82,000元。所有發展中項目均按計劃進行。按應佔份額計算，期內確認入賬的發展物業收入減少48%至3.1億元， 營業盈利減少77%至9400萬元。期末的未確認入賬銷售額為7.87億元。

中國內地發展物業方面，集團指，內地房地產市場依然低迷，對政策激勵持觀望態度。與此同時，本已供應過剩的寫字樓市場進一步惡化。需求復甦依然脆弱，新供應湧現更加劇了供過於求的局面。考慮到目前市況，期內作出了應佔減值撥備合共10.33億元。按應佔份額計算，集團確認入賬的收入減少33%至33.3億元，營業盈利減少88%至7600萬元。

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編輯：姚卓然