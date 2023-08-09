【國泰293】國泰航空擬行使最多32架A320、A321Neo購買權　料2029年或之前接收

▲ 【國泰293】國泰航空宣布行使最多32架A320、A321Neo購買權

國泰航空 （00293） 公布上半年轉虧為盈後宣布，按2017年訂購32架A321neo窄體飛機協議，有意在2023年9月30日或之前行使購買權，以購買最多32架空中巴士 A321-200neo 型或 A320-200neo型飛機。國泰航空主席賀以禮預告將在2029年或之前陸續接收，用於國泰航空和香港快運機隊。

據國泰公告，至6月底，集團機隊總數達225架，訂購已未到航機共42架，當中包括19架A321neo，料可在2025年前全面交付。

國泰航空行政總裁林紹波稱，擬向空中巴士直接額外購買32架A321/320neo飛機，沒有計劃租賃窄體客機。他續指，至6月底，國泰航空尚餘25架飛機停泊在澳洲荒漠，其中18架會在年內運回香港，期望明年首季或第二季客機停泊外地可成為歷史。

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