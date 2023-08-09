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【無限上網】自由鳥「學生自由飛快閃優惠」　最多送20日亞洲外遊數據

科技 14:06 2023/08/09

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是次自由鳥快閃學生優惠還有98元及120元的月費方案，分別加送15日及20日亞洲外遊數據（詳見下表）。

為了讓學生們在暑假旅行及開學做足準備，網絡由SmarTone支援的自由鳥，日前表示推出「學生自由飛快閃優惠」。該自由鳥「學生自由飛快閃優惠」最便宜的月費方案為68元，可方便學生在亞洲12個地區外遊時毋須轉卡，而且是免合約的無限上網計劃。

是次自由鳥快閃學生優惠還有98元120元的月費方案分別加送15日及20日亞洲外遊數據（詳見下表）。該計劃更可免數據任用Zoom及Microsoft Teams，每晚1點至6點更可任用數據，無論上網課或傾project都無須擔心數據用量。

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自由鳥學生服務計劃的外遊數據適用於亞洲12個地區，包括日本、中國、台灣、南韓、泰國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡。外遊日費於派發日起計一年內有效。

【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型

需注意的是，該學生自由飛快閃優惠僅適用於新登記自由鳥指定月費計劃並持有有效學生身份證明文件且年齡為25歲或以下之本地或海外學生。推廣期為2023年7月20日至2023年9月30日（包括首尾兩天），詳情需瀏覽官網【連結傳送門】

自由鳥表示上台可全online申請，出SIM亦可選免費直送，或在759阿信屋或OK便利店取SIM即用，另可以使用eSIM掃QR即用。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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