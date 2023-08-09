【國泰業績】國泰航空上半年轉賺43億、未有派息時間表　年底贖回97.5億港府優先股

▲ 【國泰業績】國泰航空上半年轉賺43億、不派息 年底贖回97.5億港府優先股

國泰航空 （00293） 公布，上半年股東應佔溢利轉賺42.68億元，2022年同期虧損49.99億元。國泰航空上半年每股普通股盈利61.5港仙，不派普通股股息。國泰航空上半年收益按年增1.35倍至435.9億元。

國泰航空上月表示，擬未來12個月贖回港府2020年認購的195億元優先股。國泰航空最新表示，計劃於年底前贖回50%優先股，贖回價超過97.5億元，並待建議股本削減完成後，及視乎屆時的集團業務運作，於2024年七月底前贖回餘下優先股。

若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.6億元，去年同期虧損53億元。國泰航空至6月底可動用的無限制用途流動資金共288.96億元，較去年底多6.3%。

國泰航空業績與盈喜預告一致，也未有重啟派發普通股股息，午後股價偏弱，全日跌0.1%，收報8.66元，成交8550萬元。

撇除國航因素 國泰航空、快運等主要業務盈利47.6億

國泰航空7月中已發布盈喜，預告上半年盈利達40億至45億元﹐當中包括19億元非現金收入，主要涉及國航 （00753） A股配售新股令國泰持股權益下跌，依例視為出售事項。

據國泰航空半年業績公告，扣除聯屬公司虧損、出售事項收益，今年上半年國泰航空及附屬公司的盈利達47.6億元，較去年上半年虧損25.2億元，大幅改善。

國泰集團至6月全球僱用逾2.19萬名員工，1.81萬人為在港員工。單計國泰航空則聘用1.69萬名長期員工，較去年底多500人。

國泰上月預告會在9月向合資格員工派發特別酬謝金，最多相當於6個星期薪金。

國泰：未有重啟派息時間表 內地經濟放慢不礙客運

國泰航空上半年客運服務收入按年增12倍至276億元；貨運服務收入則跌10%至124億元，較過去兩年強勢回落，貨運期內運力回升1.18倍，而運載率則跌12百分點、收益率更跌51.7%。

國泰航空主席賀以禮稱，2021、22年貨運收益率屬於不尋常水平，在逐步重建運力之際，收益率正常化是預期之內，重申貨運運載率較2019年前仍然相對強勁。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩補充，年內續以恢復運力、增加航線為首要目標。

客運方面，國泰上半年運力大增11倍之際，最新已恢復至接近60%水平，會維持年底70%、明年底前全面恢復目標。客運運載率升28百分點，反映票價的收益率則回落32.3%。

中國近期經濟數據轉弱，行政總裁林紹波稱，內地直飛國際的運力恢復較慢，內地居民經香港來往國際航點的需求依然較以往強，料情況在今年下半年得以持續。

雖然國泰已清付拖欠政府的優先股股息，解除對普通股股東派息的限制，但林紹波稱，目前仍是國泰重建初期，會看情況決定是否派息，未有派發股息時間表。

在收益大增1.35倍之際，國泰營業開支增長約87%，員工支出增31%，而燃油成本（扣除對沖收益）則增3倍至106億元，重新成為集團單一最大支出項目。

國泰上半年燃油對沖收益為4.83億元，較去年同期19.88億元收益明顯收窄。

相關文章：

【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」 設有獨立門、哪機型最先採用？

【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金 未來12個月贖回全數政府優先股 股價全日升5%

【國泰293】國泰6月載客量按年增9.3倍、單日載客創疫後新高 另下周重開香港「寰宇堂」頭等貴賓室

【大行報告│293】滙豐環球：國泰半年經常性盈利料達26億元 調高評級至「買入」兼升目標價

【大行報告│293】摩通：市場低估國泰航空的疫後盈利能力 升評級兼調高目標價三成

【大行報告│293】星展：高端休閒旅遊需求強料國泰航空收益率維持高位 調升目標價22%