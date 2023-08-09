▲ 【國泰業績】國泰航空上半年轉賺43億、不派息 年底贖回97.5億港府優先股

國泰航空 （00293） 公布，上半年股東應佔溢利轉賺42.68億元，2022年同期虧損49.99億元。國泰航空上半年每股普通股盈利61.5港仙，不派息。國泰航空上半年收益按年增1.35倍至435.9億元。

國泰航空上月表示，擬12個月贖回港府2020年認購的195億元優先股。國泰航空最新表示，計劃於年底前贖回50%優先股，贖回價超過97.5億元，並待建議股本削減完成後，及視乎屆時的集團業務運作，於2024年七月底前贖回餘下優先股。

若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.6億元，去年同期虧損53億元。

撇除國航因素 國泰航空、快運等主要業務盈利47.6億

國泰航空7月中已發布盈喜，預告上半年盈利達40億至45億元﹐當中包括19億元非現金收入，主要涉及國航 （00753） A股配售新股令國泰持股權益下跌，依例視為出售事項。

據國泰航空半年業績公告，扣除聯屬公司虧損、出售事項收益，今年上半年國泰航空及附屬公司的盈利達47.6億元，較去年上半年虧損25.2億元，大幅改善。

國泰集團至6月全球僱用逾2.19萬名員工，1.81萬人為在港員工。單計國泰航空則聘用1.69萬名長期員工。

國泰上月預告會在9月向合資格員工派發特別酬謝金，最多相當於6個星期薪金。

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