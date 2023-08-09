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【小米1810】雷軍預告8.14舉辦3小時年度演講　今次與過去演講有何不同？

股市 11:02 2023/08/09

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【小米1810】雷軍預告8.14舉辦年度演講　主題「成長」　今次與過去演講有何不同?

小米 （01810） 董事長雷軍於微博表示，下周一（8月14日）晚上7時，將舉辦「雷軍年度演講」，主題為「成長」，為他第4次年度演講。雷軍指，冀和大家聊過去30多年幾次關鍵成長的經歷和感悟。​​​

雷軍提到，今次演講和前三次最大的不同，第一次走出小米科技園，在北京的國家會議中心舉辦，現場可以容納3500位觀眾。

「今年的內容時間跨度更大，故事也更多。這些內容都是我精心準備的，你一定會覺得有意思。」

雷軍又指，演講之後是小米的年度新品發布，還會披露集團技術探索的新進展。今年內容也非常多，估計3小時左右，並形容今年的新品都特別好，有信心大家一定會喜歡。

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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 港股 雷軍 小米
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