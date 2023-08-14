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【小米1810】雷軍今晚7時舉辦3小時年度演講　今次與過去演講有何不同？　透露有One More Little Thing！（附直播連結）

股市 16:19 2023/08/14

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【小米1810】雷軍預告8.14舉辦3小時年度演講　今次與過去演講有何不同？

小米 （01810） 董事長雷軍再於微博表示，今（8月14日）晚上7時，將舉辦「雷軍年度演講」，主題為「成長」，為他第4次年度演講。距離現時還有3個小時，雷軍透露正在趕往北京國家會議中心的路上，得知「有不少米粉已經到了現場。此刻，我的心情非常激動」。小米發布會直播連結

雷軍很重視是次演講，他指，經過2個月的準備，和3次彩排，目前的演講稿完成度已經是99.99%了，只差觀眾們真實的歡呼聲。另外，當中的新品發布，也已準備就緒，如小米MIX Fold3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等等。而小米MIX Fold 3即將正式發布，並從電池技術、電池管理芯片，再到屏幕技術等諸多技術，在續航方面帶來一整套開創性的的技術創新。

他特意提到這一次演講，「我們有One More Little Thing，很有趣，相信你會喜歡」，未知這與他也在4小時發布的影片提到的AI發展有否關係。他在於影片提到：

小米在AI上也有新的進展，將在演講上說一說。

 

上周雷軍已於微博發文提到，今次演講和前三次最大的不同，第一次走出小米科技園，在北京的國家會議中心舉辦，現場可以容納3500位觀眾。雷軍指，冀和大家聊過去30多年幾次關鍵成長的經歷和感悟。​​​這次PPT總頁數480頁，比過去幾年長很多，大約時長3小時15分鐘。

「今年的內容時間跨度更大，故事也更多。這些內容都是我精心準備的，你一定會覺得有意思。」

雷軍又指，演講之後是小米的年度新品發布，還會披露集團技術探索的新進展。今年內容也非常多，估計3小時左右，並形容今年的新品都特別好，有信心大家一定會喜歡。

ET財智Talk
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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 港股 雷軍 小米
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