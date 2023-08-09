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歐盟氣候機構指 全球7月平均氣溫16.95度歷來最熱

環球社會熱點 10:55 2023/08/09

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歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）周二（8日）發表研究，指今年7月正式成為全球有紀錄以來最熱的月份。

【美國熱浪】德州老夫婦無錢整冷氣 疑中暑倒斃家中 【下一頁】

研究報告指各地受熱浪及山火影響，今年7月的全球平均氣溫為攝氏16.95度，較2019年7月的攝氏16.63度明顯更高。

7月6日為上月最熱的一日，全球平均氣溫達到攝氏17.08度。由7月3日至31日期間，共有29日的氣溫為C3S有紀錄以來最熱。

至於7月3日至6日，全球每日平均地表氣溫更連續四天破紀錄。 

上月首周及第三周同創新紀錄，平均氣溫超過工業化前攝氏1.5度的水平。C3S副總監伯吉斯（Samantha Burgess）表示，今年是有史以來第三熱的年份。

美加州意大利南部農夫變陣 改種熱帶水果迎高溫 【下一頁】

C3S總監布翁滕波（Carlo Buontempo）指，氣溫創新高是全球氣溫急劇上升趨勢的一部分，並提到人為排放是導致氣溫上升的元兇。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）近期也警告，氣溫上升的可怕跡象目前僅僅是個開始。

他形容全球暖化的時代已告終，目前已來到全球沸騰的時代，敦促各界立即採取有力行動減排。

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責任編輯：鄭錦玲

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