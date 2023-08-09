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【投行罰款】員工涉用WhatsApp Signal逃監察　9華爾街銀行被罰5.49億美元

宏觀解讀 10:53 2023/08/09

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【投行罰款】員工涉用WhatsApp Signal逃監察　9華爾街銀行被罰5.49億美元

美國證交會SEC、美國商品期貨交易委員會CFTC 向9家華爾街銀行開出總額5.49億美元（約43億港元）罰款，指相關投行員工違規使用iMessage、WhatsApp、Signal等個人即時通訊軟件，討論併購、交易和其他業務。

根據監管規定，華爾街金融業界必須保存特定的工作相關通訊紀錄，美國監管機構兩年來展開全面執法調查，上述決定為最新一波處罰。

9家投行包括美法日資　法巴法興各支付1.1億美元

富國銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、蒙特利爾銀行 、精品經紀商Wedbush Securities、Moelis & Company 和 Houlihan Lokey，以及日本經紀商瑞穗和 SMBC日興証券同意向SEC支付總計 2.89億美元。

富國銀行、法巴、法興、蒙特利爾銀行和Wedbush另向CFTC支付2.6億美元。

9家機構中，法巴、法興各自支付1.1億美元罰額。

SEC預告行動未完　近兩年累罰款20億美元

監管機構批評，受罰機構「普遍且長期」違反其記錄保存規則的行為。

自2021年以來，SEC、CFTC兩家監管機構因應記錄保存違規，累計向華爾街銀行累罰逾20億美元。

SEC揚言，知道還有其他受監管的機構出現類似違規行為，會繼續在整個行業的範圍內開展合規執法工作。

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編輯：麥德銘

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