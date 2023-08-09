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【俄烏戰爭】歐洲購二手德國「豹式」坦克援烏 料半年內參戰

環球政治 10:51 2023/08/09

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歐洲國家被指透過武器公司，採購數十架二手德國「豹1」（Leopard 1）主戰坦克，準備援助烏克蘭，估計半年內將投入戰場。惟相關公司未有透露坦克售價，以及幕後買家身份。

烏克蘭粉碎刺殺總統陰謀 被捕女子更涉助俄進攻 【下一頁】

私營國防企業OIP Land Systems行政總裁費斯盧伊斯（Freddy Versluys）周二（8日）在職業社交平台領英（LinkedIn）發文，表示向一個歐洲政府賣出49輛豹1坦克，相信只需最多6個月，相關坦克將前往戰場服役。

費斯盧伊斯指坦克順利出售，代表公司的開價合理，而且買家亦十分樂意接手。2014年時，費斯盧伊斯的公司接手比利時政府削減國防開支下退役的50架豹1坦克，以每輛3.7萬歐元（約31.7萬港元）價錢買入。

曾為比利時軍隊工作9年的費斯盧伊斯透露，49輛豹1坦克目前已轉移至工廠改進，部分可能被拆卸當成維修工作，其餘坦克修復後將會加入作戰。費斯盧伊斯估計，每輛坦克翻新費用可能最高達100萬歐元（約856.9萬港元）。

【俄烏戰爭】沙特和平峰會完結 俄稱毫無用處 【下一頁】

雖然買家身份暫時未明，但有知情人士透露正是德國國防相關機構。德國《商報》（Handelsblatt）周二報稱，買家為負責多數豹式坦克出口至烏克蘭事務的軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）。

俄烏戰爭爆發逾1年半，西方持續軍事援助烏軍。惟戰事消耗量遠高於援助速度，西方各國武器庫開始捉襟見肘，轉向私營軍事企業收購武器。

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責任編輯：吳漢培

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