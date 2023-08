【控制成本】迪士尼擬特設AI工作組　減電影製作成本

全球影視產業重鎮荷里活近月出現63年來最嚴重罷工潮,罷工行動除了提出薪酬待遇保障的訴求,也被外界視為抵抗AI威脅的首場集體行動。據路透社今(9日)報道引述消息人士指出,迪士尼早在荷里活編劇罷工之前,在今年已啟動成立人工智能(AI)特別工作組,研究如何在整個集團內應用AI。

根據三位知情人士透露,迪士尼正尋求開發內部AI應用程式,並與初創公司建立夥伴關係。惟在AI爭議愈演愈烈,荷里活演員與編劇工會聯合罷工潮正躍上浪尖,影視作品拍攝面臨停滯狀態,迪士尼在公開場合討論AI時也似乎更謹慎。報道指,迪士尼發言人拒絕評論是次消息。

【AI答案】研究:ChatGPT回答編程問題 錯誤率達52%

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」 藉AI分析文句語法準確度

事實上,迪士尼研究新型AI工具並非新鮮事,早年集團旗下團隊亦有研究新型AI工具,包括探索利用AI、機器學習和視覺運算,花費十多年創造數碼人像(digital humans)以增強數碼效果等。是次舉動則展示其有意於整個集團內應用AI。

目前迪士尼亦有11個AI或機器學習相關職缺,職位亦涉及公司所有範圍,由華特迪士尼影業集團(Walt Disney Studios)以至主題樂園及工程團隊華特迪士尼幻想工程(Walt Disney Imagineering),迪士尼品牌電視及廣告團隊均展現了發展AI的意欲。

其中一位知情人士認為,像迪士尼這類傳統媒體公司必須了解AI,否則或會面臨被淘汰的風險,而AI同時可幫助控制視影製作成本。舉例,經典考古冒險電影最新續作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)或《小魚仙》(The Little Mermaid)等大型電影成本可能會飆升到3億美元(約24億港元),需要同樣巨大的票房回報才能收支平衡。

責任編輯:張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場,本報記者也搶先在首爾上手實試,想了解更多這款新手機,即看記者實測:

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次? 上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5 新功能重點一覽(附電訊商出機價格比拼)