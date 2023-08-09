  • 31°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【控制成本】迪士尼擬特設AI工作組　減電影製作成本

科技 11:51 2023/08/09

分享：

分享：

全球影視產業重鎮荷里活近月出現63年來最嚴重罷工潮，罷工行動除了提出薪酬待遇保障的訴求，也被外界視為抵抗AI威脅的首場集體行動。據路透社今（9日）報道引述消息人士指出，迪士尼早在荷里活編劇罷工之前，在今年已啟動成立人工智能（AI）特別工作組，研究如何在整個集團內應用AI。

根據三位知情人士透露，迪士尼正尋求開發內部AI應用程式，並與初創公司建立夥伴關係。惟在AI爭議愈演愈烈，荷里活演員與編劇工會聯合罷工潮正躍上浪尖，影視作品拍攝面臨停滯狀態，迪士尼在公開場合討論AI時也似乎更謹慎。報道指，迪士尼發言人拒絕評論是次消息。

【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度

事實上，迪士尼研究新型AI工具並非新鮮事，早年集團旗下團隊亦有研究新型AI工具，包括探索利用AI、機器學習和視覺運算，花費十多年創造數碼人像（digital humans）以增強數碼效果等。是次舉動則展示其有意於整個集團內應用AI。

目前迪士尼亦有11個AI或機器學習相關職缺，職位亦涉及公司所有範圍，由華特迪士尼影業集團（Walt Disney Studios）以至主題樂園及工程團隊華特迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering），迪士尼品牌電視及廣告團隊均展現了發展AI的意欲。

其中一位知情人士認為，像迪士尼這類傳統媒體公司必須了解AI，否則或會面臨被淘汰的風險，而AI同時可幫助控制視影製作成本。舉例，經典考古冒險電影最新續作《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）或《小魚仙》（The Little Mermaid）等大型電影成本可能會飆升到3億美元（約24億港元），需要同樣巨大的票房回報才能收支平衡。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
2023/08/04
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
2023/08/07
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
2023/08/07
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
2023/08/07
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息

你可能感興趣

【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
15:15 2023/08/04
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
15:15 2023/08/07
【AI助攻】IGN推AI聊天機械人　查詢《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲攻略
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
16:30 2023/08/07
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
人工智能 科技產品 廣告 電影 編劇 演員 手機Apps 職位招聘 Disney 奪寶奇兵

下一篇文章

【私隱安全】中國草擬人臉識別技術使用規則　加強保障個人私隱安全
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度
【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度
【私隱安全】中國草擬人臉識別技術使用規則　加強保障個人私隱安全
【私隱安全】中國草擬人臉識別技術使用規則　加強保障個人私隱安全
【智慧城市】高陞集團夥理大成立元宇宙+ 實驗室　斥1,000萬推動智慧城市研究
【智慧城市】高陞集團夥理大成立元宇宙+ 實驗室　斥1,000萬推動智慧城市研究
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款