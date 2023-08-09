  • 31°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】中電澳洲業務續物色夥伴 不排除項目方式合作

股樓投資 12:05 2023/08/09

分享：

分享：

日前公布業績的中電控股(00002)，首席執行官藍凌志表示集團會繼續在當地尋找合適的合作夥伴，以避免獨力承擔投入資本的壓力和風險。藍凌志指，合作夥伴不一定是企業層面，亦可以是項目層面，例如就電儲和新能源項目合作。當地營運方面，藍凌志表示，由於去年末批發巿場的價格依然波動，令遠期售電合約出現虧損。但隨著業務不斷調整，加上目前簽訂的售電合約價格更貼近市場價格，料今年下半年開始，業務經營會恢復常態。

【高息股】置富產業上半年 毎單位分派按年跌3%  詳情請看【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

藍凌志又表示，去年由於俄烏戰事爆發，令國際能源價格波動較大，而今年上半年起，隨著國際能源價格回落，如沒有其他突如其來的因素影響，料下半年燃料調整費將回落。候任首席執行官蔣東強補充，今年１月的燃料價格為62仙，直至８月已調整至57.1仙，淨電價亦已回落2.3％，可見明顯降幅。

上半年中電虧轉盈賺50.6億元，第二期中期息維持毎股0.63元。大摩發表報告指，中電所有地區業務都有改善，當中香港、內地、東南亞和印度錄得盈利增長，而澳洲業務的虧損則有所收窄，亦預期會持續改善，料下半年盈利增長可受到澳洲業務的持續復甦所支持，該行予中電目標價70元及維持「增持」評級。

【滙豐控股5】滙豐香港區CEO 對下半年業務前景審慎樂觀 詳情請看【下一頁

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中電控股（00002） 港股

下一篇文章

【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款