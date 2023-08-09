【高息股】中電澳洲業務續物色夥伴 不排除項目方式合作

日前公布業績的中電控股(00002)，首席執行官藍凌志表示集團會繼續在當地尋找合適的合作夥伴，以避免獨力承擔投入資本的壓力和風險。藍凌志指，合作夥伴不一定是企業層面，亦可以是項目層面，例如就電儲和新能源項目合作。當地營運方面，藍凌志表示，由於去年末批發巿場的價格依然波動，令遠期售電合約出現虧損。但隨著業務不斷調整，加上目前簽訂的售電合約價格更貼近市場價格，料今年下半年開始，業務經營會恢復常態。

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藍凌志又表示，去年由於俄烏戰事爆發，令國際能源價格波動較大，而今年上半年起，隨著國際能源價格回落，如沒有其他突如其來的因素影響，料下半年燃料調整費將回落。候任首席執行官蔣東強補充，今年１月的燃料價格為62仙，直至８月已調整至57.1仙，淨電價亦已回落2.3％，可見明顯降幅。

上半年中電虧轉盈賺50.6億元，第二期中期息維持毎股0.63元。大摩發表報告指，中電所有地區業務都有改善，當中香港、內地、東南亞和印度錄得盈利增長，而澳洲業務的虧損則有所收窄，亦預期會持續改善，料下半年盈利增長可受到澳洲業務的持續復甦所支持，該行予中電目標價70元及維持「增持」評級。

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