【高息股】越秀交通上半年多賺44% 毎股派中期息0.15元

越秀交通(01052) 宣布中期業績。截至今年6月30日止中期純利4.2億元人民幣，按年升44.6％；每股派中期息0.15元，按年升50％。期內收入19.3億元人民幣，升19.8％。集團旗下廣州北二環高速改擴建項目已完成勘測定界，正推進招標工作，計劃在今年盡早實現項目全線開工。

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另外，去年年底公司完成併購河南蘭尉高速，並於今年併入報表，越秀交通副董事長兼總經理何柏青指今年上半年項目收入約1.54億元，股東應佔盈利約3,100萬元。母公司越秀集團於2021年收購河南平臨高速，執行董事兼副總經理潘勇強表示，處理該項目的方法會與蘭尉高速相似，待時機成熟後便會從母企收購。他又指，不排除會向其他民營企業收購資產，會傾向從已有項目營運的地區中選擇，或經濟相對較發達、人流量較高的地區。

近日國內部分地區出現嚴重水災，潘勇強表示，從營運數據上暫時未見水災帶來負面影響。而高速公路路基較高，水災對公路設施亦沒有受影響。

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