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【內房危機】京滬廣深據報本月召開房地產政策調控優化會議　一綫城市將迎政策放寬？

股市 10:27 2023/08/09

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【內房危機】京滬廣深據報本月召開房地產政策調控優化會議　一綫城市將迎政策放寬？

市場憧憬中央放寬一綫城市房地產政策。據內媒引述消息指，京滬廣深的房地產政策調控優化會議即將在8月召開。

該報引述專家稱，在7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心如果一綫城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來，「不能只管自己旺」， 「要有大局觀」。

官媒：房地產政策調控範圍或向一綫城市擴大

官媒《經濟日報》發表評論文章指，北京、上海、廣州、深圳四個一綫城市的政策和市場變化一度被視為風向標。四個一綫城市密集發聲，均提及支持和更好滿足剛性和改善性住房需求。當前，一綫城市等熱點城市的改善性需求被進一步激活，也被市場人士視為促進市場企穩回升的重要及關鍵因素。

文章又指，過去一段時間，促進房地產市場企穩回升的政策更多集中在三四綫城市和一些非熱點二綫城市，一綫和熱點二綫城市則由於市場韌性更強，房地產調控政策出台相對較少。此次一綫城市密集表態，意味著房地產政策調控範圍或將向一綫城市擴大。不過，一綫城市房地產市場的下行壓力較其他城市更小，預計將因城適度調整，時間上可能是漸進的，空間上可能從城市周邊開始，同時還要堅持「房住不炒」原則。

文章指，預計促進房地產市場企穩回升的政策還將在更多城市落地，可能是綜合性的多項舉措，也可能是針對某些方面進行調整優化。房地產調控新政將成為購房者信心恢復的重要推動力，並有望帶來購買力的實質性回升。

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編輯：袁諾曦

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