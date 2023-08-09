【券商點睇】潛在息率頗吸引 太平洋航運「跑贏行業」評級

中金報告指，太平洋航運（02343）上半年收入按年下跌33.4%至11.5億美元，純利下降81.7%至8,500萬美元，符合該行預期。同時，公司資產負債表依然穩健，淨債務僅佔船隊帳面淨值的7%。期內，中期息派0.064元，如果公司全年維持51%的派息比率，目前股價潛在股息率估算達6.3厘，頗具吸引力。

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該行維持太平洋航運的「跑贏行業」評級，由於運費下降，將2023年和2024年的淨利潤預測分別下調60%和53.9%，至1.82億美元和2.61億美元，目標價下調11.2%至2.85元。

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中金表示，公司持續擴大船隊規模、改善船隊結構，並進行逆周期投資，以迎接行業未來復甦，又維持用更大、更新的船舶替代舊運輸船的發展戰略。此外，公司船隊結構改善將增強其成本競爭力和長期盈利能力。

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責任編輯：林衛