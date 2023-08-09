【券商點睇】國企背景享獨特資源 金融街物業複合年增長料達兩成

國泰君安指出，金融街物業（01502）屬於有國企背景的「小而美」物管公司，最重要的管理項目之一是北京金融街，是國內外金融機構的總部與分支機構的聚集地。公司管理的物業整體質地優秀，多為高端商務類型，且集中在一二綫城市核心CBD及產業園區等。

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得益於與地方政府在CBD和產業園管理方面的合作，公司在公建類物業管理領域也得到了快速發展。2020至2022年，公司公建類在管面積佔比從18%升至33.4%。公建類物業包括醫院、學校、景區、體育場館和軍隊物業。雖然公建類管理的盈利能力不如寫字樓，但可以為公司提供穩定的現金流及合理的利潤率。隨着軍隊物業管理社會化，軍隊物業可能成為公司業績增長點。

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國泰君安預計，金融街物業於2022至2025年的盈利複合年增長率達到20%。考慮到公司在非住宅物業管理領域的穩健擴張，增長率處於行業領先水平。該行目前給予公司「買入」的投資評級，並給予3元的目標價，相當於2023年預測市盈率7.2倍。

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責任編輯：林衛