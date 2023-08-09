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【券商點睇】抗周期能力強 恒隆地產具高股息屬性

股樓投資 10:08 2023/08/09

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興證國際報告指出，恒隆地產（00101）上半年派息穩定，抗周期能力強，期內的營業收入按年微跌1.2%；股東應佔基本純利按年增0.4%；上半年每股派息為0.18元，同比持平，派息率為36.7%，分派保持穩定。

上半年公司內地物業租賃實現收入按年增長13%，達歷史新高，受人民幣貶值影響，港元口徑按年增速縮減至6%，其中商場收入增長13%，主要得益於高端商場銷售額的快速恢復，內地高端商場收入按年增長16%。

【同場加映】青姐話：困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

另一方面，上半年公司香港物業組合收入按年增長4%，其中零售市場恢復較為明顯，零售組合收入按年增長6%，受益於優惠推廣活動、訪港旅客回升及港府消費券的刺激。在辦公樓供應充裕疊加需求疲弱的環境下，辦公樓收入略增1%；康蘭居的平均租出率提升，抵銷御峰翻新工程致租出率下跌的部分影響，住宅及服務式寓所收入略降1%。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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截至上半年，恒隆地產的有息負債總額為471.6億元，其中1年內到期的債務佔比僅9%；在手現金為47.12億元，利息保障倍數達到4倍。該行表示，公司現金充裕，高股息屬性強，在內地和香港擁有優質商業資產，抗周期能力強且恢復速度快，租金收入保持穩健增長，每年能夠貢獻穩健的現金流。截至8月7日，公司近12個月股息率為7.1厘。

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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