工總與中銀香港舉辦「中銀香港企業低碳環保領先大獎」2022 頒獎暨 2023 開展禮 逾 841 間企業參賽創新高 齊推動環保可持續發展 

香港工業總會（「工總」）及中國銀行（香港）（「中銀香港」）昨日（8月8日）舉辦「中銀香港企業低碳環保領先大獎2022頒奬暨2023開展禮」，活動榮幸邀得署理環境及生態局局長黃淑嫻擔任主禮嘉賓，與工總多位領導，以及中銀香港副總裁徐海峰一同頒發2022年大獎獎項，並為2023年大獎揭開序幕。

「中銀香港企業低碳環保領先大獎」（「大獎」）旨在鼓勵香港及泛珠三角地區從事製造業及服務業的企業推行環保措施，減少環境污染。2022年度大獎吸引逾841間企業參與，創歷屆新高，當中超過264家企業是首次參與。大獎共設22個獎項，包括製造業及服務業的金、銀、銅及中小企業獎、「一帶一路環保領先嘉許獎」、「粵港澳大灣區環保領先嘉許獎」和「可持續企業發展大獎」，以及今屆新增的物業管理業金、銀及銅獎、「同心抗疫先鋒大奬」。

2022年度賽事反應熱烈，參與企業合共完成逾2,873個環保項目，節省超過1.16億度電（相等於2.36萬個香港家庭一年的耗電量）及1,200萬立方米用水（相等於4,800多個奧林匹克標準游泳池的用水量）。減廢方面，企業成功減少102萬公噸廢物（相等於18.7萬隻非洲大象的重量），循環再用91萬公噸的資源（相等於逾6.1萬架雙層巴士的空載重量），並降低逾14.2萬公噸廢氣排放（相等於1,190萬棵樹每年吸收的二氧化碳）。工總常務副主席林世豪感謝中銀香港及各界多年來鼎力支持獎項，他表示，隨著特區政府訂立在2050年前達致碳中和的目標，加上全球暖化情況日益加劇，企業參與節能減碳變得刻不容緩：「工總一直穿針引線、做好牽頭的工作，持續鼓勵工業界提升環保表現。我們亦特別重視中小企這個重要的持份者，在未來將透過能力建設、知識交流及培育人才，協助中小企加強實踐環境、社會及管治（ESG）管理。」

署理環境及生態局局長黃淑嫻在典禮上致辭時表示，政府已於1月設立新的氣候 變化與碳中和辦公室，統籌及推動應對氣候變化和實現碳中和的工作。環境及生態局與環境運動委員會亦在8月4日正式展開碳中和宣傳運動，於未來兩年透過一系列大型宣傳活動，讓市民了解到氣候變化已經迫在眉睫，必須從節約能源、綠色運輸及源頭減廢三方面「扭轉習慣 一齊減碳」，應對氣候變化。她表示：「雖然未來工作充滿挑戰，但獲獎企業為保護環境和實現碳中和作出的努力和貢獻，充分顯示香港，以及整個粵港澳 大灣區絕對有決心，也有能力實踐碳中和。希望大家支持「低碳承諾標誌」，攜手推動 低碳轉型，為國家及香港邁向碳中和的目標出一分力。」

中銀香港副總裁徐海峰表示：「金融機構是促進香港實現碳中和目標的重要參與者。中銀香港一直高度關注綠色及可持續發展議題，積極履行企業社會責任，致力持續為各 持份者及社區增創價值。自2015年起本行與香港工業總會攜手舉辦『中銀香港企業低碳環保領先大獎』，參與企業屢創新高，規模和影響力不斷擴大。2023年度，為推動更多中小企業參與活動，我們計劃增加中小企業的相關獎項，使參與對象更廣、完成項目更多，進一步提升各界、各類工商企業客戶的參與度。我們期待繼續與香港特區政府、香港工業總會及各界朋友攜手合作，持續助力內地及香港實現碳中和目標。」

2022年度「中銀香港企業低碳環保領先大獎」製造業金獎及「可持續發展企業大獎」得主為香港中華煤氣有限公司；製造業中小企業獎及「一帶一路環保領先嘉許獎」得主為綠芝園投資有限公司；服務業金獎得主為香港鐵路有限公司；服務業中小企業獎得主為日本命力健康食品有限公司；物業管理業金獎得主為康業服務有限公司—華景山莊；「粵港澳大灣區環保領先嘉許獎」得主為創維集團有限公司—創維科技工業園。新增的「同心抗疫先鋒大奬」得主，分別為香港中華煤氣有限公司，以及澳美製藥廠有限公司。完整得獎名單請參閱附件。

工總副主席及大獎籌委會主席周治平表示，工總及中銀香港將繼續引領業界及社會邁向低碳發展：「大獎會繼續作出升級變革，下年度將增設『中小企業獎』名額，分為『最佳中小企業獎』及『中小企優異獎』，支援中小企業實施 ESG 措施；又會增設『減碳承諾』證書，鼓勵企業每年訂立減碳目標，提高企業環保意識。」

2023 年度大獎由即日起接受報名，歡迎各界積極參與，齊為環保出力。詳情請瀏覽網站：https://oneoneone.industryhk.org

▲ 「中銀香港企業低碳環保領先大獎」2022頒獎暨2023開展禮大合照。

▲ 主禮嘉賓及得獎者大合照。

(特約)