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【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%　統計局：階段性下跌

股市 10:09 2023/08/09

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【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%、PPI按年跌4.4%

中國7月CPI陷入負值，中國7月CPI按年跌0.3%，仍然較預期跌0.4%為佳，上月為0%。7月PPI按年跌4.4%，遜於預期的4%跌幅，上月為跌5.4%。以按月比較，中國7月CPI按月上漲0.2%，PPI則下降0.2%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，總體而言，CPI同比回落是階段性的。下一階段，隨著中國經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

中國曾於2021年1月至2月連續兩個月錄得CPI按年下跌。

連續兩季通脹率出現負數會被視為通縮時期

由於中國CPI陷入負值，市場議論中國通縮風險。一般而言，當一個國家或地區連續兩季的通脹率出現負數時，即可視該地區正處於通縮時期。

當通貨緊縮已經發生時，消費者可能會去猜測未來的物價是否會繼續下降，從而造成延後消費。長期的通縮會嚴重影響投資與生產活動，令失業率上升及出現經濟衰退，產生惡性循環。

國家統計局：受上年同期對比基數較高影響　非食品價格持平

國家統計局表示，7月CPI由上月持平轉為下降0.3%，主要是受上年同期對比基數較高影響。食品價格下降1.7%，而非食品價格持平，消費品價格下降1.3%，服務價格上漲1.2%。

其中，食品價格由上月上漲2.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，豬肉價格下降26.0%，降幅比上月擴大18.8個百分點；鮮菜價格由上月上漲10.8%轉為下降1.5%；雞蛋、牛羊肉和蝦蟹類價格降幅在1.5%—4.8%之間，降幅均有擴大；鮮果、薯類和禽肉類價格漲幅在2.2%—8.8%之間，漲幅均有回落。非食品價格由上月下降0.6%轉為持平。

非食品消費類別方面，錄得較大升幅的包括旅遊價格大增13.1%，醫療保健增1.2%，其他用品和服務增4.1%。交通工具用燃料則大跌13.2%。

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