【美股焦點】穆迪解話降美國10家中小型銀行信用評級原因　強調美國銀行業依然強勁

評級機構穆迪把美國多間中小型銀行的信貸評級調低，觸發美股震盪。穆迪金融機構董事總經理Ana Arsov接受外電訪問時解釋，評級變化是由於未來幾個季度銀行利潤可能萎縮。她指，隨著經濟惡化，更多借款人將拖欠貸款，並最終違約，但強調美國銀行業依然強勁。

Arsov表示，穆迪現在所做的是承認一些不利因素，但並沒有說銀行系統已經崩潰。而銀行因高利率、融資成本上升、經濟衰退陰霾之下，將更困難地賺錢。不過，她強調美國銀行系統依然是世上最高評級之一，同時，又沒有對該系統資本嚴重不足或資金不足提出重大擔憂。

穆迪副董事總經理Jill Cetina說，展望未來，利率上升和整體貨幣政策緊縮帶來的壓力，似乎並沒有很快會減弱的跡象。

Cetina表示，現時已經看到銀行業的資金緊張，並認為美國銀行業沒有為利率風險做好充分準備，因此，某些銀行面臨一些挑戰。

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編輯：姚卓然