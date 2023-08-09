【港股市況】恒指黑期跌約111點　聚焦內地CPI、聯通國泰等放榜（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數將下試19000點，恒指料開報19045點，低開138點。滙豐 （00005） ADR折合報63.94元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.04元，較港收市價低2.76元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.04元，較港收市價低1.01或1.1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報19085點，跌55點。

【09：00】維力生活科技 （01703） 、L'OCCITANE （00973） 短暫停牌。

【08：56】聯通 （00762） 、國泰 （00293） 、九倉 （00004） 、創科 （00669） 等今日公布業績。

【08：56】內地今日將會公布7月CPI。

【中美CPI】中國公布CPI市場料通縮 港股有望炒升？

【08：54】恒指黑期跌約111點，報19052點，道指期貨跌15點，報35380點。

【07：59】【中美角力】美國對華限投令據報瞄準收入逾半之量子計算、AI等企業 意味基金仍可投資騰訊阿里

【07：45】【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠

【07：45】港股ADR收報19045點，跌138點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報63.94元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.04元，較港收市價低2.76元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.04元，較港收市價低1.01或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國中小型銀行股被穆迪降評級，再削弱投資者情緒，市場將憂慮升級到金融系統風險，加上中國貿易數據疲弱，美股金融及出口股下跌，道指曾跌465點，納指曾跌1.6% ，其後跌幅逐步收窄 。道指收跌158點，報35314點；標指跌19點或0.4%，收報4499點；納指跌110點或0.8%，收報13884點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點 收復19000關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、新秀麗、亞盛醫藥 並拆解暴瀉異動股惠陶集團

責任編輯︰梁浩碩