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【恒指夜期+北水】北水大舉沽貨全日淨流出近69億元　指數ETF成走資重災區　恒指夜期升20點（不斷更新）

股市 18:40 2023/08/09

分享：

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港股成交再度萎縮，北水連續兩日入市後亦轉軚沽貨，全日錄68.8億元淨流出。中海油 （00883） 及康希諾生物 （06185） 全日分別吸資2.2及1.2億元，快手 （01024） 亦錄0.8億元淨流入；淨流出方面，資金大舉流出ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資35.5及22.3億元，南方恒生科技ETF （03033） 亦有7.1億元淨流出。

恒指夜期升20點，報19256點。

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阿里巴巴升1%、快手升3% 康希諾生物升15% 恒指倒升61點

中國CPI陷入負值，港股低開向好。恒指低開124點，其後走勢反覆向好。恒指轉升61點，收報19246點，收復50天綫，成交850億元。科指微跌0.01%，報4373點。阿里巴巴 （09988） 升1%，快手 （01024） 升3%，理想汽車 （02015） 跌半成，康希諾生物 （06185） 升15%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴94.10+1.1+1923
騰訊337.20+0.7+1114
美團140.90+0.6+7-
中移動64.50-0.6-39
招行35.00-2.1-45
友邦71.70-1.1-14387

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜內銀股】滙豐研究：碧桂園危機或損內銀及港銀信貸質量　偏好3隻銀行股

財經日誌︰

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+5

即市走勢︰

【18：40】北水大舉沽貨全日淨流出近69億元，指數ETF成走資重災區，恒指夜期升20點。

【16：52】【業績｜中資電訊股】中聯通上半年純利按年升13%　中期息0.22213元　現價股息率6.3厘

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升1%，快手 （01024） 升3%，理想汽車 （02015） 跌半成，康希諾生物 （06185） 升15%，恒指轉升61點，收報19246點，收復50天綫，成交850億元。科指微跌0.01%，報4373點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

【16：00】恒指U盤前升42點，報19227點。

【15：57】【銀債2023】一文看清各行銀色債券初步認購反應　耀才：近5000客認購、致富吸金逾2億　平均認購多少？

【15：41】恒大汽車 （00708） 升逾15%，高見1.63元。

【15：41】恒指升約15點，報19200點，科指跌0.4%，報4355點。

【15：12】快手 （01024） 造好，股價尾市升逾3%，高見68.6元。

【15：05】【國泰293】林紹波簡介員工盈利分享計劃、下半年盈利不跌可派相當至少4星期薪酬　招聘內地機組成恒常安排

【15：00】港股尾市再度轉升，恒指最新升4點，報19189點，科指跌0.3%，報4359點。

【14：46】聯通 （00762） 績前偏軟，股價跌0.4%，中電信 （00728） 績後升0.3%，至於將於下日公布業績的中移動 （00941） ，股價則跌0.7%。

【14：25】內房股普遍逆市向上，中海外 （00688） 升0.6%，潤地 （01109） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升近2%，龍湖 （00960） 升0.1%。至於碧桂園 （02007） 則跌逾1%。

【14：23】正乾金融 （01152） 升1.1倍，破頂高見0.213元。

【13：42】大市午後初段反覆向下，最新跌約58點，報19125點，科指跌0.8%，報4339點。

【13：08】九倉 （00004） 轉升0.8%，高見17.4元。

【13：02】【內房危機】摩通再削碧桂園孖寶目標價、警告有機會不發中期業績　一文看清大行對碧桂園債務危機最新看法

【13：00】九倉 （00004） 績後跌0.5%。

【13：00】國泰 （00293） 績後升0.9%。

【13：00】港股午後初段跌15點，報19169點，科指跌0.7%，報4344點。

【12：28】【業績】九倉半年基礎淨盈利增3.2倍至18.1億元　派息0.20元

【12：19】【國泰293】國泰航空宣布行使最多32架A320、A321Neo購買權

【12：04】【國泰業績】國泰航空上半年轉賺43億、不派息　年底贖回97.5億港府優先股

【12：00】恒生指數半日微跌10點，報19173點，成交458億元。科指跌0.7%，報4345點。阿里巴巴 （09988） 向好升0.8%，理想汽車 （02015） 績後挫6%，碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 再跌4%及3%，康希諾生物 （06185） 大升21%，信達生物 （01801） 升13%。

【11：44】港股中午收市跌約14點，報19169點，科指跌0.7%，報4344點。

【11：31】上證半日跌0.4%，深證跌0.3%，創業板指升0.2%。

【11：22】大市再度轉跌。

【11：05】【小米1810】雷軍預告8.14舉辦年度演講　主題「成長」　今次與過去演講有何不同？

【10：54】恒指升約50點，報19235點，科指跌0.1%，報4368點。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 升近1%，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 升0.2%。

【10：51】大市轉升2點，報19186點。

【10：46】三桶油續揚，分別升0.3%至0.9%。

【10：39】【L’Occitane】歐舒丹大股東據報擬出價約35元將公司私有化　較停牌前溢價37%

【10：37】恒指跌約30點，報19154點，科指跌0.7%，報4344點。

【10：33】康希諾生物 （06185） 升幅進一步擴大至兩成，高見31.8元。

【10：32】 理想汽車 （02015） 最新跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌3%。

【10：31】【內房危機】京滬廣深據報本月召開房地產政策調控優化會議　一綫城市將迎政策放寬？

【10：20】領展 （00823） 跌2%，破底低見40.95元。

【10：18】滙豐 （00005） 跌1%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【10：11】大市最新跌約105點，報19078點，科指跌1.5%，報4308點。

【10：09】置富產業信託 （00778） 上半年可供分派予基金單位持有人的收益按年跌2%至4.5億元，每基金單位分派跌3%至22.36仙，股價跌0.7%，低見5.5元。

【業績│REIT】置富中期每基金單位分派跌3%至22.36仙　長期持續高息對分派構成不利影響

【10：08】越秀交通基建 （01052） 績後跌逾2%，低見3.95元。

【業績│高息股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元　料全年資本開支20億人幣　管理層：未受京津冀特大水災影響（第二版）

【10：07】藥明康德 （02359） 升3%，高見79.9元。藥明康德指，主要股東Summer Bloom Investments 計劃未來半年（2023年8月30日至2024年2月25日）減持最多2968.45萬股藥明康德A股。

【業績｜醫藥股】藥明康德：主要股東Summer Bloom 擬減持2968.45萬A股　涉近22億人幣

【10：02】康希諾生物 （06185） 升幅擴至逾16%，信達生物 （01801） 升逾15%。

【異動｜生科股】康希諾抽升16%　與阿斯利康簽訂mRNA生產及供應協議

【09：53】恒大物業 （06666） 早段破底低見0.8元後，股價最新反彈倒升近一成，高見0.95元。

【09：49】ATM最新轉升0.1%至0.3%。

【09：46】大市跌幅收窄至約32點，報19151點，科指跌0.8%，報4340點。

【09：44】碧桂園 （02007） 跌幅略收窄至逾2%，中海外 （00688） 升0.5%，潤地 （01109） 升0.2%，雅居樂 （03383） 升近1%。

【09：41】康希諾生物 （06185） 逆市升逾9%，高見29.1元。康希諾生物公布與阿斯利康瑞典簽署產品供應合作框架協議，集團將不時向阿斯利康提供特定產品及/或相關服務，以支持其使用集團mRNA生產平台研發特定疫苗，而集團將生產和供應特定產品，並為阿斯利康相關項目提供相關特定服務。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.5%。

【09：32】中國7月CPI按年跌0.3%，預期為跌0.4%，中國7月PPI按年跌4.4%，預期為跌4%。

【中國經濟】中國CPI陷入負值　7月CPI按年跌0.3%　另PPI按年跌4.4%

【09：25】信達生物 （01801） 高開6%。信達生物第二季度共有八款產品實現商業化，取得總產品收入近14億元人民幣，按年增長逾35%。

【09：24】中電信 （00728） 績後逆市靠穩，股價高開0.3%。中電信中期純利201.53億元人民幣，按年增10.2%，派中期息每股0.1432元人幣（約0.156524港元），按年增19.3%。

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

【09：21】理想汽車 （02015） 績後挫逾8%，碧桂園 （02007） 再跌6%，恒指低開124點，開報19059點，科指跌1.5%，報4310點。

【業績｜電動車】理想汽車次季轉盈　第三季交付量料最多增近2.9倍、全年交付或超年初目標兩成

【09：13】期指開報19085點，跌55點。

【09：00】維力生活科技 （01703） 、L'OCCITANE （00973） 短暫停牌。

【08：56】聯通 （00762） 、國泰 （00293） 、九倉 （00004） 、創科 （00669） 等今日公布業績。

【08：56】內地今日將會公布7月CPI。

【中美CPI】中國公布CPI市場料通縮　港股有望炒升？

【08：54】恒指黑期跌約111點，報19052點，道指期貨跌15點，報35380點。

【07：59】【中美角力】美國對華限投令據報瞄準收入逾半之量子計算、AI等企業　意味基金仍可投資騰訊阿里

【07：45】【Morning精點】碧桂園爆資金危機︱陳啟宗：沒有經歷過兩三個大周期的房地產商不可靠

【07：45】港股ADR收報19045點，跌138點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報63.94元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.04元，較港收市價低2.76元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.04元，較港收市價低1.01或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國中小型銀行股被穆迪降評級，再削弱投資者情緒，市場將憂慮升級到金融系統風險，加上中國貿易數據疲弱，美股金融及出口股下跌，道指曾跌465點，納指曾跌1.6% ，其後跌幅逐步收窄 。道指收跌158點，報35314點；標指跌19點或0.4%，收報4499點；納指跌110點或0.8%，收報13884點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

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