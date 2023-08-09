【新股IPO】亞馬遜據報正洽談成為Arm基石投資者　後者料9月初赴美上市

▲ 【新股IPO】亞馬遜據報正洽談成為Arm基石投資者 料9月初赴美上市

《路透》引述知情人士透露，亞馬遜（美：AMNZ）加入洽談在Arm IPO前成為其基石投資者，並與其他科技公司一同開展磋商。據悉，Arm此次上市或可籌集至多100億美元。

報道指，此前並未傳出過亞馬遜參投的消息，這突顯了Arm在雲計算上的重要。而亞馬遜網絡服務公司採用Arm自家設計的處理芯片，名為Graviton。

知情人士指，Arm計劃在9月初在納斯達克上市，預計可籌集80億至100億美元。Arm和亞馬遜均拒絕評論。

此前，有報道指，Arm已與英特爾（美：INTC）、Alphabet （美：GOOGL）和 Nvidia （美：NVDA）等約10家科技公司就IPO前的投資進行談判。消息指，這些投資者不會獲得任何董事會席位或控制權。

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編輯：姚卓然