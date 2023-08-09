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【美股業績︱LYFT】Lyft加碼減價抗衡Uber　股價盤後升逾一成後倒插6%

股市 08:00 2023/08/09

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【美股業績︱LYFT】LYFT加碼減價抗衝Uber　股價盤後升逾一成後倒插

美國網約車公司Lyft（美︰LYFT）業績雖勝預期，股價盤後曾急升逾一成，惟Lyft表明將加碼減價，以對抗競爭性對手Uber，Lyft股價盤後最新轉跌逾6%，報10.84美元。

Lyft上季度收入按年增長3%至10.2億美元，符合市場預期，經調整每股盈利0.16美元，相對市場預期虧損1美仙。

Lyft降低乘車費用，並開始積極削減成本。受減價策略影響，每位活躍用戶收入跌5%至47.51美元，低於預期的48.38美元，惟較低定價有助活躍用戶人數增長8.2%至2150萬，達至近三年來的最高水平。

Lyft預計今季收入將在11.3億至 11.5億美元，高於預期的 10.9億美元。公司承諾2023年底實現盈利，預計經調整核心收益為7500萬至8500萬美元。

ET財智Talk
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責任編輯︰梁浩碩

美股 來福車（Lyft，美：LYFT） Uber
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