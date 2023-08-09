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【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

股市 07:59 2023/08/09

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【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

美國對華投資限制令正在制訂，預計在數日內公布。據《彭博》引述知情人士透露，美國最新禁令可能只會針對那些營收至少一半來自量子計算和人工智能等先進科技行業的中國企業。換言之，對於美國私募股權基金和風投公司而言，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 等擁有人工智能業務，但多數收入來自其它業務的大型企業將仍然不會受美國禁投令影響。

知情人士表示，行政命令將禁止投資以軍方為終端用戶的人工智能技術，其他AI投資則需要通知政府。同時，部分量子計算活動料將被列入禁投範圍，例如密鑰加密和傳感以及特定的超先進半導體。

知情人士還透露，行政令生效前將提供一年的業界意見反饋和規定制訂期，而且也不會具有追朔效力，因此未來12個月所做投資不會受到限制。

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編輯：姚卓然

港股 地緣政治 中國市場 美股 貿易戰 私募股權基金 基金 阿里巴巴－SW（09988） 人工智能 阿里巴巴
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